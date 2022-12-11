Голос спорта. 100 лет со дня рождения Николая Озерова

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Прославленному комментатору, лауреату Государственной премии СССР Николаю Озерову в воскресенье исполнилось бы 100 лет. В первую очередь он известен широкой публике по работе у микрофона, но его таланты не ограничивались умением передать эмоции от происходящего на льду или на поле.

Озеров родился в Москве в творческой семье в конце 1922 года. Его отец, Николай Николаевич Озеров, был оперным певцом Большого театра, народным артистом РСФСР, мать училась во ВГИКе, а брат, родившийся годом ранее, стал кинорежиссером. Несмотря на это, в детстве он много времени посвящал разным видам спорта, став в 1934 году чемпионом Москвы по теннису среди мальчиков. Творческая часть его натуры проявилась в выборе вуза — в 1941 году он поступил в ГИТИС на актерский факультет, а выпустившись, поступил на работу во МХАТ.

Параллельно с этим развивалась карьера Озерова-теннисиста. Именно ему принадлежит рекорд чемпионатов СССР по количеству золотых медалей — 24 (5 — в одиночном разряде, 13 — в парном, 6 — в смешанном). Всего же он завоевал 56 различных титулов.

«Я был у него в любимцах, — вспомнил в разговоре с ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Он выиграл 56 разных турниров, многократный чемпион Союза. Был президентом Федерации тенниса Москвы, кстати. Он — один из пионеров нашего тенниса, и его вклад в развитие отечественного тенниса огромен».

«Как теннисист он играл жестко, активно, сильно бил. Не считал зазорным “пробивать” в женщину, что позволяло ему миксты выигрывать. Сказать о нем можно только хорошее», — добавил Тарпищев.

Успехи на корте Озеров совмещал с актерской карьерой, активная фаза которой продлилась с 1945 по 1959 год. Двух ипостасей одновременно ему было мало — благодаря лучшему радиокомментатору СССР того времени Вадиму Синявскому Озеров получил возможность дебютировать у микрофона. 29 августа 1950 года он прокомментировал статусный футбольный матч между московскими командами «Динамо» и ЦДКА, который завершился победой бело-голубых со счетом 2:0.

Голос побед

Так более 70 лет назад началась успешная карьера Озерова как комментатора. Карьера, подарившая ему народную любовь и признание, выразившееся во множестве государственных наград. За без малого 40 лет у микрофона он успел поработать на 30 чемпионатах мира по хоккею, 15 Олимпийских играх, восьми чемпионатах мира по футболу и шести чемпионатах Европы по футболу, побывав более чем в 50 странах.

Читайте также Столкновение миров: как прошел самый знаменитый хоккейный матч ХХ века

Его репортажи шли рука об руку с успехами советских спортсменов на самом высоком уровне. Будь то первый в истории чемпионат Европы по футболу, который выиграла сборная СССР, или хоккейная Суперсерия против канадских профессионалов.

Самой культовой его фразой, сказанной во время репортажей и впоследствии ушедшей в народ, стала «Такой хоккей нам не нужен!», произнесенная во время той самой Суперсерии-1972. Так комментатор отреагировал на неспортивное поведение со стороны канадцев, которое привело к потасовке на льду.

Ярким примером человеческих качеств Озерова был случай, произошедший на чемпионате мира по хоккею 1969 года. На том турнире двукратный олимпийский чемпион, шестикратный победитель мировых первенств Борис Майоров не играл, но приехал и дал интервью Озерову. Позже до тренерского штаба национальной команды дошли слухи о том, что форвард в той беседе якобы негативно высказывался о сборной.

«У меня были приятельские отношения с корреспондентом ТАСС Владимиром Дворцовым, они с Николаем Николаевичем сделали распечатку того интервью, поскольку кто-то нашим тренерам, Аркадию Чернышеву и Анатолию Тарасову, доложил, что Майоров критикует. Я тогда уже не играл, а был туристом на том чемпионате, ну и они высказали недовольство по этому поводу. Тогда Озеров с Дворцовым организовали доставку этой распечатки и отдали ее тренерам», — рассказал ТАСС Майоров.

Таким нехитрым способом назревавший конфликт был погашен — все подозрения в том, что титулованный хоккеист не поддерживает сборную, были сняты. Вишенкой на торте стало то, что советские хоккеисты выиграли тот чемпионат мира, опередив в итоговой таблице хозяев турнира шведов за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных шайб.

«Другой комментатор просто не нужен»

На пути Озерова встречались те, кто стал продолжателем дела его жизни. Одна из таких встреч произошла в начале 1960-х, но сам комментатор тогда и не мог представить, что повстречал будущего последователя — Виктора Гусева. «Наши пути пересеклись в том смысле, что, когда мне было 6 лет, я подавал ему мячи во время теннисных матчей, — рассказал ТАСС Гусев. — Он приезжал к нам во Внуково, на соседнем участке у легендарного актера Малого театра Игоря Ильинского был корт, они играли дерби — Малый театр против МХАТа».

«Творческие пути не пересеклись, но, работая на телевидении, я приехал в больницу брать у него интервью и по-дурацки спросил: “Николай Николаевич, вы помните, как я вам подавал мячи”, — сказал Гусев. — Он был удивительно тактичным человеком и сказал: “Конечно, помню”. Но, естественно, он не помнил, кто подавал мячи».

Гусев отметил, что во времена его детства мэтр по большому счету был единственной звездой в своем деле. «Это были синонимы — Николай Озеров и слово “комментатор”. Были и другие, но казалось, что он есть и будет всегда, казалось, что другой комментатор просто не нужен. И хоккейные победы, и футбольные матчи — все это связано с его именем, с его интонацией, его голосом. То ли эпоха родила его голос, то ли, наоборот, он стал голосом эпохи. Тут сложно сказать, что первично», — сказал собеседник агентства.

В той или иной степени к ученикам комментатора могут причислить себя не только росший на его репортажах Гусев, но и Майоров, у которого Озеров не раз брал интервью после матчей. Также немалое влияние он оказал на профессиональный рост и становление известных ныне комментаторов Владимира Перетурина, Анны Дмитриевой, Геннадия Орлова и других.

«Увлекал зрителя процессом игры»

Долгое время работавший комментатором Майоров отметил, что пришел к выводу о работе в этой профессии — не надо вдаваться в тактические подробности, связанные с какой-то спецификой игры. «Зрителей интересует сам процесс: ударил, обвел, забил, не забил, выручил вратарь и так далее, — сказал он. — А сейчас нам навязывают какие-то футбольные термины типа латералей, полуфлангов, игры на третьего, системы “4−3−3”, “4−4−2”. Зрителей это не интересует, им интересен сам процесс, что и делал Николай Николаевич, который увлекал зрителя процессом игры».

«В детали он никогда не лез, хотя я абсолютно уверен, что он понимал футбол, и мало кто, кстати, знает, что в его спортивной жизни есть два футбольных матча за дубль “Спартака”. Так что он футбол знал изнутри, но себе никогда не позволял бросаться такими терминами», — добавил Майоров.

Гусев отличием озеровской эпохи комментаторства от наших дней назвал эксклюзивность. «Он не особо озадачивал себя этим, потому что задача была — эмоции и рассказ, в основном о наших, — сказал Гусев. — Условно, Николай Николаевич комментировал хоккейный матч СССР — ФРГ, и ему было не важно, кто играет во второй или третьей пятерке немцев. Он знал нападающего из первой пятерки Эриха Кюнхакля и все — этого было достаточно. Сейчас нам такой комментарий нынешние всезнающие зрители не простили бы».

«Это два совершенно разных стиля, — отметил Гусев. — Например, в комментарии он часто говорил: “Сейчас я на стадионе в Мюнхене”, и начинал рассказывать, как шел к стадиону, что видел, и невыездная в основном страна его слушала, и это было интересно. Сейчас я не представляю, чтобы комментатор начал рассказывать о местах, где все побывали. Совершенно разные времена, и это четко можно понять, послушав репортажи Николая Николаевича и сравнив с тем, какие принципы комментирования есть сейчас, это совершенно разные вещи».

Гусев сожалеет, что до наших дней дошло мало записей репортажей Озерова. «Все записывалось на бобину, был прямой эфир, и потом все стиралось, потому что экономили на пленке и не думали о том, что стирается что-то историческое. Что-то есть, но этого очень мало. Скажем, матчи канадской серии мы можем послушать только с канадскими комментаторами, потому что это купленные у них много лет спустя записи», — сказал Гусев.

Спас эфир коллеге

Завершив карьеру комментатора в 1988 году, Озеров не дистанцировался от спортивной жизни. В конце того десятилетия он был избран председателем спортивного общества «Спартак», а в начале 1990-х участвовал в возрождении расформированного общества. Примерно в то же время после укуса скорпиона во время поездки по Средней Азии врачи поставили Озерову диагноз — гангрена, нужна была ампутация.

Лишившись стопы, Озеров не оставил две свои страсти — театр и спорт. Свидетельством последнего служит история, рассказанная председателем президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) Алексеем Ефимовым, который в середине 1990-х работал комментатором на канале ТВ-6. «В 1995 году в Сокольниках проходил Кубок “Спартака” — это была другая эпоха, и я должен был сразу после игры выйти в эфир с главным тренером “Спартака”, но мы не договорились, команда ушла и тренера нет, — вспомнил он. — Я стою у кромки поля с микрофоном, один, и тут прямой эфир: что делать — непонятно, так как нет ни микрофона в ухе, как сейчас, ни суфлера, ничего, идет прямой эфир — и рядом на коляске в 10 метрах от меня Николай Николаевич».

«Я понимаю, что это моя последняя надежда, хотя мы не договаривались: он один, сидит задумчивый, усталый, конечно, он был в неважной форме. Но мне ничего не оставалось делать: я беру микрофон, иду к нему, показываю оператору, что должно происходить. Мы подходим, я представился, объяснил ситуацию, он мгновенно понял, поднял глаза, увидел, что работает камера знакомого оператора, так как там была старая команда Останкино, и сказал: “Дорогие друзья!” После чего он замечательно говорил две минуты, ответил на два моих вопроса и спас мне эфир», — сказал Ефимов.