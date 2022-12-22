Романцев: Азия для России — дорога в никуда

— Ну, насчет «болота», думаю, Вячеслав Иванович погорячился. Но то, что это совсем иной футбольный мир, совершенно очевидно. И уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда. Ясно, что для роста нашего футбола и сборной, и клубам нужны турниры, игровая практика. Но уровень тех, кто выступает в азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперед. Я категорически против перехода в Азию, который к тому же может еще и не допустить ФИФА.