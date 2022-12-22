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12:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Роналду в ближайшие часы может подписать контракт с «Аль-Насром»

Португальский нападающий Криштиану Роналду в ближайшие часы может подписать контракт с саудовским футбольным клубом «Аль-Наср», сообщает Marca.

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Источник: Reuters

По информации издания, он в ближайшее время отправится в Эр-Рияд и подпишет контракт до 2030 года, из которых 2,5 года проведет в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки страны на проведение чемпионата мира 2030 года.

Отмечается, что для подписания соглашения с Роналду, который покинул английский «Манчестер Юнайтед» по ходу чемпионата мира, клуб готов расстаться с тремя игроками. Как ранее сообщали СМИ, зарплата португальца должна составить 200 млн евро в год.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». На протяжении карьеры он представлял португальский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Он шесть раз становился победителем Лиги чемпионов, трижды — чемпионом Англии, по два раза — чемпионом Испании и Италии. В составе сборной Португалии Роналду выиграл чемпионат Европы — 2016 и Лигу наций (2018/19).

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