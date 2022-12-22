СМИ: Роналду в ближайшие часы может подписать контракт с «Аль-Насром»

По информации издания, он в ближайшее время отправится в Эр-Рияд и подпишет контракт до 2030 года, из которых 2,5 года проведет в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки страны на проведение чемпионата мира 2030 года.

Отмечается, что для подписания соглашения с Роналду, который покинул английский «Манчестер Юнайтед» по ходу чемпионата мира, клуб готов расстаться с тремя игроками. Как ранее сообщали СМИ, зарплата португальца должна составить 200 млн евро в год.