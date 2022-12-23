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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
14:37 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ сыграл с командой из итальянской Серии A

Кызылординский «Кайсар», вернувшийся в КПЛ, сыграл с итальянской «Сампдорией», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сампдория
КайсарЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Турции. Клубы встретились в рамках межсезонных сборов.

В первом тайме «Сампдория» забила в ворота казахстанского клуба один мяч, а после перерыва — еще два.

Напомним, что ранее «Кайсар» возглавил известный специалист Виктор Кумыков. «Сампдория» в текущем сезоне Серии A набрала шесть очков в 15 матчах и занимает предпоследнее, 19-е место, в чемпионате Италии.

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