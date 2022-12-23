Клуб КПЛ сыграл с командой из итальянской Серии A
Кызылординский «Кайсар», вернувшийся в КПЛ, сыграл с итальянской «Сампдорией», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сампдория
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Кызылординский «Кайсар», вернувшийся в КПЛ, сыграл с итальянской «Сампдорией», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Турции. Клубы встретились в рамках межсезонных сборов.
В первом тайме «Сампдория» забила в ворота казахстанского клуба один мяч, а после перерыва — еще два.
Напомним, что ранее «Кайсар» возглавил известный специалист Виктор Кумыков. «Сампдория» в текущем сезоне Серии A набрала шесть очков в 15 матчах и занимает предпоследнее, 19-е место, в чемпионате Италии.