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13:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дочь Пеле сделала заявление о состоянии чемпиона мира

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Дочь трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле Кели Кристина Насименто заявила, что семья знаменитого футболиста продолжает верить, что он сможет поправиться.

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Источник: Reuters

В четверг стало известно, что состояние Пеле ухудшилось. У бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункциями.

«Мы продолжаем быть здесь, в борьбе и в вере. Еще одна ночь вместе», — написала Кели Кристина Насименто в соцсетях, опубликовав фотографию, где она обнимается со своим отцом в больничной палате.

Пеле был госпитализирован 30 ноября. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Сообщалось, что Пеле доставили в больницу для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года. По словам дочерей экс-футболиста, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом.

Ранее СМИ сообщили, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь. В 2022 году Пеле дважды госпитализировали для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей.

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