Дочь Пеле сделала заявление о состоянии чемпиона мира

В четверг стало известно, что состояние Пеле ухудшилось. У бразильца прогрессирует рак, ему также требуется интенсивный уход в связи с почечной и сердечной дисфункциями.

«Мы продолжаем быть здесь, в борьбе и в вере. Еще одна ночь вместе», — написала Кели Кристина Насименто в соцсетях, опубликовав фотографию, где она обнимается со своим отцом в больничной палате.

Пеле был госпитализирован 30 ноября. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Сообщалось, что Пеле доставили в больницу для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года. По словам дочерей экс-футболиста, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом.