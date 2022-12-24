35-летний форвард первую часть сезона-2022/23 провел в родном «Насьонале», где готовился у чемпионату мира в Катаре, однако контракт Суареса с уругвайским клубом истекает в новом году.

По информации журналиста El País Сезара Луиса Мерло, Суарес продолжит карьеру в «Гремио» — бразильский клуб выиграл борьбу за подписание легенды у мексиканского «Крус Асуль». Утверждается, что Суарес уже дал устное согласие на переход в «Гремио» и заключит с клубом двухлетний контракт.