Бывший игрок ЦСКА продлил контракт с «Кайратом»

Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Кайрат»

Новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023. Васин пополнил состав «Кайрата» в феврале нынешнего года, в минувшем сезоне чемпионата Казахстана он сыграл 31 матч, забил три гола и был одним из капитанов команды.

С 2011 года Васин выступал за ЦСКА. Ранее защитник играл за нальчикский «Спартак» и «Нижний Новгород». Во время выступления за «красно-синих» на правах аренды он переходил в «Мордовию» и «Уфу».