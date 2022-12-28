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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
12:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший игрок ЦСКА продлил контракт с «Кайратом»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Бывший защитник российского ЦСКА Виктор Васин подписал новый контракт с «Кайратом», сообщается на сайте казахстанского футбольного клуба.

Кайрат
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Источник: Официальный сайт футбольного клуба «Кайрат»

Новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023. Васин пополнил состав «Кайрата» в феврале нынешнего года, в минувшем сезоне чемпионата Казахстана он сыграл 31 матч, забил три гола и был одним из капитанов команды.

С 2011 года Васин выступал за ЦСКА. Ранее защитник играл за нальчикский «Спартак» и «Нижний Новгород». Во время выступления за «красно-синих» на правах аренды он переходил в «Мордовию» и «Уфу».

В составе ЦСКА Васин стал трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), дважды серебряным и один раз бронзовым призером лиги. Также он является двукратным победителем Кубка России (2011, 2013) и обладателем Суперкубка страны (2013, 2018). В национальной команде он провел 13 матчей и забил два мяча. Футболист принял участие во всех матчах Кубка конфедераций — 2017 (российская команда не сумела выйти из группы).

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