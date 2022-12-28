«Брюгге» уволил главного тренера, несмотря на громкий успех в Лиге чемпионов

Хуфкенса не спасло прекрасное выступление «Брюгге» в групповом этапе Лиги чемпионов. Бельгийцы оформили себе досрочный выход в плей-офф, одержав три победы кряду на старте турнира — над «Порту», «Байером» и «Атлетико». В ⅛ финала «Брюгге» сыграет с «Бенфикой».

«Несмотря на потрясающее выступление в Лиге чемпионов, результаты и уровень игры в национальном чемпионате оказались ниже ожиданий. Перерыв в чемпионате мира не принес никаких улучшений», — говорится в заявлении клуба.

На минувшей неделе «Брюгге» вылетел из Кубка Бельгии. В ⅛ финала команда потерпела разгромное поражение от «Сент-Труйдена» — 1:4.

В чемпионате страны «Брюгге» занимает четвертое место, набрав 34 очка в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Генка» составляет 12 баллов.

44-летний Хуфкенс возглавил «Брюгге» перед началом нового сезона. До этого он три года работал в клубе ассистентом главного тренера, а ранее занимался с молодежными командами «Брюгге».