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18:27 (мск), источник: Ведомости.Спорт

«Брюгге» уволил главного тренера, несмотря на громкий успех в Лиге чемпионов

«Брюгге» отправил в отставку главного тренера Карла Хуфкенса, сообщается на сайте бельгийского клуба.

Брюгге
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Источник: AP 2022

Хуфкенса не спасло прекрасное выступление «Брюгге» в групповом этапе Лиги чемпионов. Бельгийцы оформили себе досрочный выход в плей-офф, одержав три победы кряду на старте турнира — над «Порту», «Байером» и «Атлетико». В ⅛ финала «Брюгге» сыграет с «Бенфикой».

«Несмотря на потрясающее выступление в Лиге чемпионов, результаты и уровень игры в национальном чемпионате оказались ниже ожиданий. Перерыв в чемпионате мира не принес никаких улучшений», — говорится в заявлении клуба.

На минувшей неделе «Брюгге» вылетел из Кубка Бельгии. В ⅛ финала команда потерпела разгромное поражение от «Сент-Труйдена» — 1:4.

В чемпионате страны «Брюгге» занимает четвертое место, набрав 34 очка в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Генка» составляет 12 баллов.

44-летний Хуфкенс возглавил «Брюгге» перед началом нового сезона. До этого он три года работал в клубе ассистентом главного тренера, а ранее занимался с молодежными командами «Брюгге».

О новом наставнике бельгийского клуба не сообщается.

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