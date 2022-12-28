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20:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Оздоев забил дебютный мяч за «Фатих Карагюмрюк»

Российский футболист Магомед Оздоев забил дебютный мяч за «Фатих Карагюмрюк», отличившись в матче чемпионата Турции.

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Источник: AP 2022

Полузащитник поразил ворота «Трабзонспора» в матче 16-го тура. 30-летний футболист забил ударом из-за пределов штрафной на 6-й минуте встречи.

Оздоев по окончании минувшего сезона в статусе свободного агента покинул петербургский «Зенит», за который выступал с февраля 2018 года и с которым стал четырехкратным чемпионом России. В июле он перешел в «Фатих Карагюмрюк», за который провел 14 матчей.

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