Оздоев забил дебютный мяч за «Фатих Карагюмрюк»
Российский футболист Магомед Оздоев забил дебютный мяч за «Фатих Карагюмрюк», отличившись в матче чемпионата Турции.
Российский футболист Магомед Оздоев забил дебютный мяч за «Фатих Карагюмрюк», отличившись в матче чемпионата Турции.
Полузащитник поразил ворота «Трабзонспора» в матче 16-го тура. 30-летний футболист забил ударом из-за пределов штрафной на 6-й минуте встречи.
Оздоев по окончании минувшего сезона в статусе свободного агента покинул петербургский «Зенит», за который выступал с февраля 2018 года и с которым стал четырехкратным чемпионом России. В июле он перешел в «Фатих Карагюмрюк», за который провел 14 матчей.