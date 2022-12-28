Оздоев забил дебютный мяч за «Фатих Карагюмрюк»

Оздоев по окончании минувшего сезона в статусе свободного агента покинул петербургский «Зенит», за который выступал с февраля 2018 года и с которым стал четырехкратным чемпионом России. В июле он перешел в «Фатих Карагюмрюк», за который провел 14 матчей.