Камо Оганесян продлил контракт с «Астаной»
АСТАНА, 29 дек — Sputnik. Футбольный клуб «Астана» продлил контракт с защитником сборной Армении Камо Оганесяном.
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АСТАНА, 29 дек — Sputnik. Футбольный клуб «Астана» продлил контракт с защитником сборной Армении Камо Оганесяном.
Камо присоединился к столичному клубу в начале 2022 года и в первом же сезоне помог «Астане» завоевать чемпионские медали.
Контракт с Оганесяном действует до конца сезона 2023 года.
Напомним, что «Астана» после трехлетнего перерыва в прошлом сезоне стала чемпионом Казахстана в седьмой раз в своей истории.