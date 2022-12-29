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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
13:52 (мск), источник: Sputnik.kz

Камо Оганесян продлил контракт с «Астаной»

АСТАНА, 29 дек — Sputnik. Футбольный клуб «Астана» продлил контракт с защитником сборной Армении Камо Оганесяном.

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Источник: Sputnik.kz

Камо присоединился к столичному клубу в начале 2022 года и в первом же сезоне помог «Астане» завоевать чемпионские медали.

Контракт с Оганесяном действует до конца сезона 2023 года.

Напомним, что «Астана» после трехлетнего перерыва в прошлом сезоне стала чемпионом Казахстана в седьмой раз в своей истории.

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