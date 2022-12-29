Камо Оганесян продлил контракт с «Астаной»

Камо присоединился к столичному клубу в начале 2022 года и в первом же сезоне помог «Астане» завоевать чемпионские медали.

Контракт с Оганесяном действует до конца сезона 2023 года.

Напомним, что «Астана» после трехлетнего перерыва в прошлом сезоне стала чемпионом Казахстана в седьмой раз в своей истории.