Дочь Пеле сделала новую публикацию в соцсетях

Источник: Социальные сети Кели Кристина Насименто

«Эти моменты сложно объяснить. Иногда много грусти и отчаяния, а иногда мы смеёмся и говорим о весёлых воспоминаниях. Самый главный урок, который мы извлекаем из всего этого, — нужно протягивать друг другу руку и быть рядом. Только так, когда вы все вместе, игра стоит свеч», — написала дочь Пеле в своих соцсетях.

Напомним, Пеле продолжает бороться с прогрессирующими последствиями рака толстой кишки. Позднее появилась информация, что состояние трёхкратного чемпиона мира заметно ухудшилось, а родные начали с ним прощаться. В Бразилии уже начали готовиться к похоронам Пеле: на видео был запечатлён золотой гроб.