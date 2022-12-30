Избранный президент Бразилии: у меня была привилегия — я видел игру Пеле вживую

«У меня была привилегия, которой не было у более молодых бразильцев: я видел игру Пеле вживую, в Пакаэмбу и Морумби. Я не видел его игры. Я видел, как Пеле выступал. Потому что, когда он получал мяч, он всегда делал что-то особенное, что чаще всего заканчивалось голом.



Признаюсь, я злился на Пеле за то, что он всегда расправлялся с моим “Коринтиансом”. Но прежде всего я восхищался им. И гнев вскоре уступил место страсти, когда я увидел, как он играет в футболке с номером 10 сборной Бразилии.



Немногие бразильцы продвинули название нашей страны так далеко, как он. Каким бы отличным от португальского ни был язык, иностранцы со всех уголков планеты вскоре нашли способ произносить волшебное слово: “Пеле”.



Сегодня нас покинул Пеле. Он отправился к Коутиньо, своему лучшему партнёру в “Сантосе”. Теперь у него в компании так много вечных звёзд: Диди, Гарринча, Нилтон Сантос, Сократес, Марадона… Никогда не было такого номера 10, как он. Спасибо, Пеле», — написал да Силва на своей странице в социальных сетях, сопроводив пост несколькими фотографиями с футболистом.