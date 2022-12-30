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10:41 (мск), источник: Газета.Ру

Неймар: до Пеле футбол был просто спортом, он изменил все

Нападающий сборной Бразилии и французского «ПСЖ» Неймар отреагировал на смерть трехкратного чемпиона мира в составе бразильской команды Пеле.

Бразилия
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Легендарный игрок скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.

— «До Пеле 10 было просто числом». Когда-то я прочитал такие слова. Но это прекрасное предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Пеле изменил все.

Он превратил футбол в искусство и в развлечение. Он дал голос бедным, темнокожим. И, что особенно важно, он показал всем Бразилию. Статус футбола и Бразилии вырос благодаря Королю, — написал Неймар в социальных сетях.

С 29 ноября именитый футболист находился в больнице в связи с осложнениями из-за рака кишечника. СМИ сообщали, что бывший нападающий сборной Бразилии переведен в отделение паллиативной помощи, так как его организм больше не реагирует на химиотерапию в борьбе с раком кишечника.

26 декабря стало известно, что Пеле попрощался с членами семьи и близкими, об этом сообщил в социальной сети британский бизнесмен, который занимается предоставлением коммерческих и организационных услуг элитным спортсменам, Франк Халид.

В Бразилии к похоронам начали готовиться заранее, несколько дней назад в социальных сетях появилась фотография золотого гроба.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции и парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе попрощался с трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии Пеле.

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