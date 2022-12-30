Легендарное видео: Пеле и Марадона головами чеканят мяч и пасуют друг другу — это была мечта Диего

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Пеле и Марадона — два главных футболиста XX века. Да, периодически они обменивались колкостями, но на самом деле безумно ценили друг друга. В 2012-м Пеле даже говорил, что Диего на самом деле влюблен в него.

А в 2005-м Пеле стал первым гостем телепередачи Марадоны Noche del 10. Две легенды обменялись футболками, а потом аргентинец признался: «Всегда мечтал почеканить с тобой мяч головами». Даже в 63 года для Пеле это не стало проблемой.

Диего и Эдсон вообще не напрягаясь 27 раз перекинули друг другу мяч головами. И обнялись. Оба сияли от счастья!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lBgKrFWBrR0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда два года назад Диего умер, Пеле написал в твиттере: