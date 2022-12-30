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27Король умер: не стало великого Пеле
27Главные фото года в российском спорте
14:03 (мск), источник: Sports.Ru

Легендарное видео: Пеле и Марадона головами чеканят мяч и пасуют друг другу — это была мечта Диего

Пеле обещал, что сыграет с Марадоной на небесах.

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28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Пеле и Марадона — два главных футболиста XX века. Да, периодически они обменивались колкостями, но на самом деле безумно ценили друг друга. В 2012-м Пеле даже говорил, что Диего на самом деле влюблен в него.

А в 2005-м Пеле стал первым гостем телепередачи Марадоны Noche del 10. Две легенды обменялись футболками, а потом аргентинец признался: «Всегда мечтал почеканить с тобой мяч головами». Даже в 63 года для Пеле это не стало проблемой.

Диего и Эдсон вообще не напрягаясь 27 раз перекинули друг другу мяч головами. И обнялись. Оба сияли от счастья!

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда два года назад Диего умер, Пеле написал в твиттере:

«Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Не сомневаюсь, однажды мы сыграем с ним на небесах».

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