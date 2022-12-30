Легендарное видео: Пеле и Марадона головами чеканят мяч и пасуют друг другу — это была мечта Диего
Пеле обещал, что сыграет с Марадоной на небесах.
Пеле обещал, что сыграет с Марадоной на небесах.
Пеле и Марадона — два главных футболиста XX века. Да, периодически они обменивались колкостями, но на самом деле безумно ценили друг друга. В 2012-м Пеле даже говорил, что Диего на самом деле влюблен в него.
А в 2005-м Пеле стал первым гостем телепередачи Марадоны Noche del 10. Две легенды обменялись футболками, а потом аргентинец признался: «Всегда мечтал почеканить с тобой мяч головами». Даже в 63 года для Пеле это не стало проблемой.
Диего и Эдсон вообще не напрягаясь 27 раз перекинули друг другу мяч головами. И обнялись. Оба сияли от счастья!
Когда два года назад Диего умер, Пеле написал в твиттере:
«Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Не сомневаюсь, однажды мы сыграем с ним на небесах».