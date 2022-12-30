Статуя Христа-Искупителя окрасилась в цвета флага Бразилии в память о Пеле

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«Статуя Христа-Искупителя приобрела новые цвета в четверг в память о Пеле… Она будет подсвечиваться цветами флага Бразилии», — пишет портал.

Подсветка будет работать всю ночь, несмотря на то, что в четверг из-за облаков статуя не так хорошо видна.

Статуя Иисуса Христа расположена на вершине горы на высоте свыше 700 метров над уровнем моря, благодаря чему возникает ощущение, что она парит над Рио-де-Жанейро.