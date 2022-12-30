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09:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Статуя Христа-Искупителя окрасилась в цвета флага Бразилии в память о Пеле

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро подсвечена цветами бразильского флага в память о Пеле, сообщает портал G1.

Бразилия
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«Статуя Христа-Искупителя приобрела новые цвета в четверг в память о Пеле… Она будет подсвечиваться цветами флага Бразилии», — пишет портал.

Подсветка будет работать всю ночь, несмотря на то, что в четверг из-за облаков статуя не так хорошо видна.

Статуя Иисуса Христа расположена на вершине горы на высоте свыше 700 метров над уровнем моря, благодаря чему возникает ощущение, что она парит над Рио-де-Жанейро.

Единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу Пеле скончался в четверг в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.

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