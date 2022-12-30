В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью Пеле

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /ТАСС/. Трехдневный траур объявлен в Бразилии в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Документ опубликован в четверг в правительственном вестнике Diário Oficial da União.

«Объявляется официальный общенациональный траур продолжительностью три дня с даты публикации настоящего указа в связи со смертью Эдсона Арантиса ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста», — говорится в тексте указа.

В пресс-службе уходящего президента страны Жаира Болсонару подчеркивают значимость феномена Пеле для всего мирового спорта. «Единственный трехкратный чемпион мира на деле показал, что был не только великим спортсменом, но и великим гражданином и патриотом, несшим славу о Бразилии, где бы он ни оказывался», — говорится в публикации в Twitter правительства.

Пеле умер 29 декабря в частной сан-паулуской клинике, куда поступил за месяц до того в связи с ухудшением состояния здоровья на фоне прогрессирующего рака прямой кишки. Ему было 82 года.