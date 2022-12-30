Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Хетафе
Мальорка
Футбол. Зарубежный
29.12
Атлетико
Эльче
20
Футбол. Зарубежный
29.12
Марсель
Тулуза
61
Футбол. Зарубежный
29.12
Ницца
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
21:15
Кадис
Альмерия
Футбол. Зарубежный
21:15
Сельта
Севилья
Футбол. Зарубежный
29.12
Бетис
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
29.12
Реймс
Ренн
31
Все события
Фоторепортажи
17Моменты карьеры Александра Овечкина
16Карьера Месси в сборной Аргентины
09:28 (мск), источник: ТАСС

В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью Пеле

В пресс-службе уходящего президента страны Жаира Болсонару подчеркнули значимость феномена футболиста для всего мирового спорта.

Бразилия
Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 декабря. /ТАСС/. Трехдневный траур объявлен в Бразилии в связи со смертью трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Документ опубликован в четверг в правительственном вестнике Diário Oficial da União.

«Объявляется официальный общенациональный траур продолжительностью три дня с даты публикации настоящего указа в связи со смертью Эдсона Арантиса ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста», — говорится в тексте указа.

В пресс-службе уходящего президента страны Жаира Болсонару подчеркивают значимость феномена Пеле для всего мирового спорта. «Единственный трехкратный чемпион мира на деле показал, что был не только великим спортсменом, но и великим гражданином и патриотом, несшим славу о Бразилии, где бы он ни оказывался», — говорится в публикации в Twitter правительства.

Пеле умер 29 декабря в частной сан-паулуской клинике, куда поступил за месяц до того в связи с ухудшением состояния здоровья на фоне прогрессирующего рака прямой кишки. Ему было 82 года.

Гражданская панихида по футболисту пройдет 2 января на стадионе его родного футбольного клуба «Сантос» в штате Сан-Паулу. Ожидается, что после панихиды гроб с телом Пеле провезут по улицам Сантоса в сопровождении кортежа полиции, в том числе мимо дома, где живет его столетняя мать Селесте Арантис. Во вторник, 3 января, экс-футболист будет похоронен на территории некрополя «Экуменика», занесенного в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. Эта часть церемонии будет закрыта для гостей и официальных лиц. На этом же кладбище покоятся друзья и родные экс-форварда.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрист: Валиевой могут запретить выступать даже в ледовых шоу
Фетисов: как минимум половина стран хотели бы соревноваться с российскими спортсменами. Но их никто не спрашивает
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь