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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду прокомментировал переход в «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал переход в саудовский клуб «Аль-Наср».

Португалия
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Источник: AFP 2022

«Это история, которая творится на наших глазах. Этот знак вдохновит на новые свершения не только наш клуб, но и нашу лигу, нацию, будущие поколения становиться лучшими версиями себя», — написал он в своей социальной сети.

Роналду — обладатель Суперкубка Португалии, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги, двукратный чемпион Италии. В списке перечислены не все командные достижения португальца.

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