Роналду прокомментировал переход в «Аль-Наср»
Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал переход в саудовский клуб «Аль-Наср».
Португалия
Нападающий Криштиану Роналду прокомментировал переход в саудовский клуб «Аль-Наср».
«Это история, которая творится на наших глазах. Этот знак вдохновит на новые свершения не только наш клуб, но и нашу лигу, нацию, будущие поколения становиться лучшими версиями себя», — написал он в своей социальной сети.
Роналду — обладатель Суперкубка Португалии, трёхкратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, пятикратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка Футбольной лиги, двукратный чемпион Италии. В списке перечислены не все командные достижения португальца.