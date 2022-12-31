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11:11 (мск), источник: Sports.Ru

В Саранске возродят профессиональный футбольный клуб. Его гендиректором станет экс-тренер «КАМАЗа» Четверик

В Саранске намерены возродить профессиональный футбольный клуб.

Мордовия
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Источник: РИА "Новости"

На этой неделе глава Мордовии Артем Здунов провел совещание с местными предпринимателями. Они создадут пул для финансирования нового клуба, который со следующего сезона планируется заявить во Вторую лигу.

Подготовка к лицензированию уже началась, название клуба прорабатывается. При этом возродить команду под брендом «Мордовия» вряд ли получится, поскольку у прежнего клуба с таким названием остались задолженности, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Не исключено, что команду назовут «Саранск», которая выступала в ФНЛ-2 и в мае была расформирована спустя год после образования.

Гендиректором нового клуба станет советник главы Мордовии, заслуженный тренер России Валерий Четверик, возглавлявший ранее «КАМАЗ». 29 декабря ему исполнилось 65 лет.

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