В Саранске возродят профессиональный футбольный клуб. Его гендиректором станет экс-тренер «КАМАЗа» Четверик

На этой неделе глава Мордовии Артем Здунов провел совещание с местными предпринимателями. Они создадут пул для финансирования нового клуба, который со следующего сезона планируется заявить во Вторую лигу.

Подготовка к лицензированию уже началась, название клуба прорабатывается. При этом возродить команду под брендом «Мордовия» вряд ли получится, поскольку у прежнего клуба с таким названием остались задолженности, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

Не исключено, что команду назовут «Саранск», которая выступала в ФНЛ-2 и в мае была расформирована спустя год после образования.