В Саранске возродят профессиональный футбольный клуб. Его гендиректором станет экс-тренер «КАМАЗа» Четверик
В Саранске намерены возродить профессиональный футбольный клуб.
В Саранске намерены возродить профессиональный футбольный клуб.
На этой неделе глава Мордовии Артем Здунов провел совещание с местными предпринимателями. Они создадут пул для финансирования нового клуба, который со следующего сезона планируется заявить во Вторую лигу.
Подготовка к лицензированию уже началась, название клуба прорабатывается. При этом возродить команду под брендом «Мордовия» вряд ли получится, поскольку у прежнего клуба с таким названием остались задолженности, сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».
Не исключено, что команду назовут «Саранск», которая выступала в ФНЛ-2 и в мае была расформирована спустя год после образования.
Гендиректором нового клуба станет советник главы Мордовии, заслуженный тренер России Валерий Четверик, возглавлявший ранее «КАМАЗ». 29 декабря ему исполнилось 65 лет.