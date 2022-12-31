100-летняя мать Пеле до сих пор не знает о смерти футболиста

Сестра футболиста, Мария, объяснила всю ситуацию: «Мы разговариваем с мамой, но она не знает о ситуации. Она живет в своем собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: “Мы должны помолиться за него”. Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду», — цитирует женщину Mirror.