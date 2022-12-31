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13:18 (мск), источник: Sport24

100-летняя мать Пеле до сих пор не знает о смерти футболиста

Селеста Арантес, мама великого бразильского футболиста Пеле, до сих пор не знает о смерти своего сына.

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Источник: AP 2022

Позавчера, 29 декабря, Пеле скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Сестра футболиста, Мария, объяснила всю ситуацию: «Мы разговариваем с мамой, но она не знает о ситуации. Она живет в своем собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: “Мы должны помолиться за него”. Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду», — цитирует женщину Mirror.

В ноябре матери Пеле исполнилось 100 лет.

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