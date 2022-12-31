Все о новом клубе Роналду: 500 миллионов долларов, роль посла ЧМ-2030 и амбиции выиграть ЛЧ

Пухлый контракт

Слухи о переходе мировой звезды в малоизвестный аравийский клуб появились еще в ноябре. Тогда Marca писала, что «Аль-Наср» одним из первых отреагировал на расторжение контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что по соглашению с аравийцами 37-летний португалец получит примерно 250 миллионов евро за два года.

Поверить в астрономическое предложение было легко. За несколько дней до старта чемпионата мира лидер сборной Португалии дал обстоятельное интервью Пирсу Моргану, в котором произошел интересный диалог:

— Я слышал о том, что вы получали гигантское предложение из Саудовской Аравии — 350 миллионов евро за два сезона. Это правда? — спросил Морган у Криштиану.

— Да, это правда.

— И вы его отклонили?

— В тот момент отклонил.

Любопытно, что сам Морган после появления слухов опроверг информацию об «Аль-Насре». Хотя каждый день информация обрастала подробностями. После вылета сборной Португалии события стали разворачиваться совсем стремительно, и 30 декабря переход произошел официально. Роналду стал футболистом «Аль-Насра» на правах свободного агента.

Гигантская зарплата

В упомянутые 350 миллионов евро впихнули все деньги: и подъемные, и комиссионные, и зарплату, и компенсацию «МЮ». Сейчас обсуждается другая сумма: по информации журналиста CBS Бена Джейкобса, Роналду будет получать 75 миллионов долларов за сезон. Он же уточняет, что с учетом рекламных проектов и роли амбассадора ежегодная зарплата Роналду вырастет до 200 миллионов долларов. Контракт Криштиану рассчитан на два с половиной сезона, так что за этот период он заработает до 500 миллионов долларов.

Откуда у «Аль-Насра» столько денег?

На эмблеме изображена корона, и это не эстетический символ: до 1960 года цвета «Аль-Насра» защищали футболисты-любители, а затем его владельцем стал Абдул Рахман бин Сауд аль Сауд — сын короля, принц Саудовской Аравии.

Для «Аль-Насра» это был подарок — клуб за мгновение разбогател, так как стал любимой игрушкой Его Величества. Аль Сауд обожал футбол и сделал из «Аль-Насра» настоящего гранда, хотя до 1960-х это была ничем не примечательная команда из Эр-Рияда. Аль Сауд оставался президентом больше 30 лет, пусть и с перерывами (он дважды уходил с поста по разным причинам и дважды избирался снова). Скончался в 2004 году, занимая должность президента.

Сейчас «Аль-Наср» остается под покровительством королевской семьи — принц Халед бин Фахд активно вовлечен в дела команды, хотя и не занимает президентский пост. Непосредственным руководством занимается экс-глава Саудовской лиги Мусли Аль-Муаммар. С деньгами у клуба все еще нет проблем, хотя он не собирался оплачивать гигантский контракт Роналду из одной лишь казны. «Аль-Наср» активно искал меценатов и наверняка нашел их. Под такое звучное имя легко привлечь спонсоров.

Не самый титулованный клуб

Вряд ли до прошлого ноября вы часто слышали о новом месте работы Криштиану, поэтому имеет смысл рассказать об «Аль-Насре». Клуб основан в 1955 году в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, его домашние цвета — желто-синие. Это крупный клуб по меркам страны, но не самый титулованный. «Аль-Наср» побеждал в чемпионате Саудовской Аравии девять раз, но далек от рекорда — у его вечного соперника «Аль-Хиляля» 18 побед в местной лиге.

В последнее время «Аль-Наср» редко побеждает в чемпионате. Подавляющее число трофеев он завоевал в прошлом веке, а в XXI выигрывал лигу всего трижды — в последний раз в 2019 году. Кубок Саудовской Аравии «Аль-Наср» не брал с 1990 года. В текущей таблице чемпионата он идет вторым, в двух очках от «Аль-Шабаба». Сегодня у «Аль-Насра» — матч премьер-лиги, который наверняка посетит звездный новичок. Следующая игра намечена на 5 января, и в этот день теоретически мир может увидеть дебют Роналду.

Нужны победы в ЛЧ и в борьбе за ЧМ-2030

Но успех в местной лиге едва ли сильно интересует владельцев. Роналду привык играть за именитые клубы, однако «Аль-Наср» всего раз в своей истории добирался до финала Лиги чемпионов Азии — в 1995 году он уступил корейской «Ильве». Правда, в 1998-м аравийцы выиграли Кубок обладателей кубков Азии и Суперкубок Азии, а в 2000-м поучаствовали в клубном чемпионате мира. Но это мелочи — от Роналду точно потребуют победы в главном турнире Азии.

У Криштиану будет и еще одна роль, которая имеет особое значение для королевской семьи. Саудовская Аравия собирается вместе с Грецией и Египтом отправить заявку на проведение ЧМ-2030. Все три страны подчеркивают, что готовы принять главное футбольное событие мира у себя, но у них мощные конкуренты со всех континентов. Сообщалось, что Роналду станет лицом этой заявки и, возможно, повлияет на окончательный выбор жюри.

Тренер, которого звали в «Спартак»

С кем будет играть Роналду? В «Аль-Насре» есть известные футболисты: колумбийский экс-вратарь «Арсенала» Давид Оспина, бразильский экс-полузащитник «Баварии» Луиз Густаво, испанский защитник Альваро Гонсалес, бразильский нападающий Талиска, форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар.

Криштиану уже взял любимый седьмой номер. Под ним раньше играл легионер из Узбекистана Жалолиддин Машарипов. Месяц назад его спросили о том, отдаст ли он седьмой номер Роналду. Тот ответил согласием и добавил, что таких футболистов нужно уважать.

Конечно, для Криштиану важна и фигура тренера. В «Аль-Насре» он будет работать с Руди Гарсией, известным французским специалистом, который много лет работал в клубах второго европейского эшелона — в «Лилле», «Роме», «Марселе», «Лионе». Весной 2021 года ходили слухи, что Гарсия может прийти в «Спартак» на смену Доменико Тедеско, однако вместо француза был назначен Руй Витория. Гарсия же, просидев год без работы, в июне 2022-го возглавил «Аль-Наср».