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14:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Все о новом клубе Роналду: 500 миллионов долларов, роль посла ЧМ-2030 и амбиции выиграть ЛЧ

Гид «СЭ» по «Аль-Насру» и Саудовской Аравии.

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Источник: AFP 2022

Пухлый контракт

Слухи о переходе мировой звезды в малоизвестный аравийский клуб появились еще в ноябре. Тогда Marca писала, что «Аль-Наср» одним из первых отреагировал на расторжение контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что по соглашению с аравийцами 37-летний португалец получит примерно 250 миллионов евро за два года.

Поверить в астрономическое предложение было легко. За несколько дней до старта чемпионата мира лидер сборной Португалии дал обстоятельное интервью Пирсу Моргану, в котором произошел интересный диалог:

— Я слышал о том, что вы получали гигантское предложение из Саудовской Аравии — 350 миллионов евро за два сезона. Это правда? — спросил Морган у Криштиану.

— Да, это правда.

— И вы его отклонили?

— В тот момент отклонил.

Любопытно, что сам Морган после появления слухов опроверг информацию об «Аль-Насре». Хотя каждый день информация обрастала подробностями. После вылета сборной Португалии события стали разворачиваться совсем стремительно, и 30 декабря переход произошел официально. Роналду стал футболистом «Аль-Насра» на правах свободного агента.

Гигантская зарплата

В упомянутые 350 миллионов евро впихнули все деньги: и подъемные, и комиссионные, и зарплату, и компенсацию «МЮ». Сейчас обсуждается другая сумма: по информации журналиста CBS Бена Джейкобса, Роналду будет получать 75 миллионов долларов за сезон. Он же уточняет, что с учетом рекламных проектов и роли амбассадора ежегодная зарплата Роналду вырастет до 200 миллионов долларов. Контракт Криштиану рассчитан на два с половиной сезона, так что за этот период он заработает до 500 миллионов долларов.

Источник: Reuters

Откуда у «Аль-Насра» столько денег?

На эмблеме изображена корона, и это не эстетический символ: до 1960 года цвета «Аль-Насра» защищали футболисты-любители, а затем его владельцем стал Абдул Рахман бин Сауд аль Сауд — сын короля, принц Саудовской Аравии.

Для «Аль-Насра» это был подарок — клуб за мгновение разбогател, так как стал любимой игрушкой Его Величества. Аль Сауд обожал футбол и сделал из «Аль-Насра» настоящего гранда, хотя до 1960-х это была ничем не примечательная команда из Эр-Рияда. Аль Сауд оставался президентом больше 30 лет, пусть и с перерывами (он дважды уходил с поста по разным причинам и дважды избирался снова). Скончался в 2004 году, занимая должность президента.

Сейчас «Аль-Наср» остается под покровительством королевской семьи — принц Халед бин Фахд активно вовлечен в дела команды, хотя и не занимает президентский пост. Непосредственным руководством занимается экс-глава Саудовской лиги Мусли Аль-Муаммар. С деньгами у клуба все еще нет проблем, хотя он не собирался оплачивать гигантский контракт Роналду из одной лишь казны. «Аль-Наср» активно искал меценатов и наверняка нашел их. Под такое звучное имя легко привлечь спонсоров.

Источник: Reuters

Не самый титулованный клуб

Вряд ли до прошлого ноября вы часто слышали о новом месте работы Криштиану, поэтому имеет смысл рассказать об «Аль-Насре». Клуб основан в 1955 году в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, его домашние цвета — желто-синие. Это крупный клуб по меркам страны, но не самый титулованный. «Аль-Наср» побеждал в чемпионате Саудовской Аравии девять раз, но далек от рекорда — у его вечного соперника «Аль-Хиляля» 18 побед в местной лиге.

В последнее время «Аль-Наср» редко побеждает в чемпионате. Подавляющее число трофеев он завоевал в прошлом веке, а в XXI выигрывал лигу всего трижды — в последний раз в 2019 году. Кубок Саудовской Аравии «Аль-Наср» не брал с 1990 года. В текущей таблице чемпионата он идет вторым, в двух очках от «Аль-Шабаба». Сегодня у «Аль-Насра» — матч премьер-лиги, который наверняка посетит звездный новичок. Следующая игра намечена на 5 января, и в этот день теоретически мир может увидеть дебют Роналду.

Нужны победы в ЛЧ и в борьбе за ЧМ-2030

Но успех в местной лиге едва ли сильно интересует владельцев. Роналду привык играть за именитые клубы, однако «Аль-Наср» всего раз в своей истории добирался до финала Лиги чемпионов Азии — в 1995 году он уступил корейской «Ильве». Правда, в 1998-м аравийцы выиграли Кубок обладателей кубков Азии и Суперкубок Азии, а в 2000-м поучаствовали в клубном чемпионате мира. Но это мелочи — от Роналду точно потребуют победы в главном турнире Азии.

Источник: AP 2022

У Криштиану будет и еще одна роль, которая имеет особое значение для королевской семьи. Саудовская Аравия собирается вместе с Грецией и Египтом отправить заявку на проведение ЧМ-2030. Все три страны подчеркивают, что готовы принять главное футбольное событие мира у себя, но у них мощные конкуренты со всех континентов. Сообщалось, что Роналду станет лицом этой заявки и, возможно, повлияет на окончательный выбор жюри.

Источник: AP 2022

Тренер, которого звали в «Спартак»

С кем будет играть Роналду? В «Аль-Насре» есть известные футболисты: колумбийский экс-вратарь «Арсенала» Давид Оспина, бразильский экс-полузащитник «Баварии» Луиз Густаво, испанский защитник Альваро Гонсалес, бразильский нападающий Талиска, форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар.

Источник: AFP 2022

Криштиану уже взял любимый седьмой номер. Под ним раньше играл легионер из Узбекистана Жалолиддин Машарипов. Месяц назад его спросили о том, отдаст ли он седьмой номер Роналду. Тот ответил согласием и добавил, что таких футболистов нужно уважать.

Конечно, для Криштиану важна и фигура тренера. В «Аль-Насре» он будет работать с Руди Гарсией, известным французским специалистом, который много лет работал в клубах второго европейского эшелона — в «Лилле», «Роме», «Марселе», «Лионе». Весной 2021 года ходили слухи, что Гарсия может прийти в «Спартак» на смену Доменико Тедеско, однако вместо француза был назначен Руй Витория. Гарсия же, просидев год без работы, в июне 2022-го возглавил «Аль-Наср».

Источник: AFP 2022

Добавим, что сейчас первое место в снайперской гонке Саудовской лиги занимает новый одноклубник звезды Талиска с девятью мячами. У Роналду есть все шансы стать лучшим бомбардиром и выиграть чемпионат уже в этом сезоне. А что будет потом? Пока не ясно. Летом 2025 года, когда истечет соглашение с «Аль-Насром», Криштиану будет уже 40 лет. Сейчас все выглядит так, что именно Саудовская Аравия станет последним местом работы в игровой карьере прославленного футболиста.

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