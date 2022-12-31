«Ухань Фри Таунс» выиграли чемпионат Китая впервые в истории. Восьмикратный чемпион «Гуанчжоу» вылетел

В последнем туре Суперлиги «Фри Таунс» должны были принять «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», однако гости не смогли приехать на матч из-за вспышки коронавируса в составе. Хозяевам присудили техническую победу со счетом 3:0.

«Ухань» опередила действующего чемпиона — «Шаньдун Тайшань» — благодаря разнице мячей. Обе команды набрали 78 очков, но разница забитых и пропущенных была лучше у «Фри Таунс» — «плюс 63» против «плюс 58». В последнем туре «Шаньдун» также одержал техническую победу.

Два сезона назад «Фри Таунс» выступали в третьем по силе китайском дивизионе, заняв 1-е место. В предыдущем сезоне они стали первыми во второй лиге Китая.