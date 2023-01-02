Чего ждать в футболе в 2023 году: Месси и «Золотой мяч», «Зенит» или «Спартак» в РПЛ

Навяжет ли кто-то конкуренцию «Зениту»?

«Зенит» оторвался от всех на 6 очков в таблице РПЛ, но мы видели матчи, в которых питерцы испытывали проблемы. Главный конкурент — «Спартак» Гильермо Абаскаля, который показал наилучшую стабильность среди остальных 15 команд чемпионата.

Именно «Спартак» в этом сезоне стал главным испытанием для «Зенита», правда дело случилось в Кубке: сначала был разгром в московском матче, а затем серия пенальти и побоище в разборке питерской.

Все еще кажется, что шансов на полноценную конкуренцию очень немного, но почему бы нам немного не помечтать о борьбе за титул в чемпионате страны?

Вернут ли нас в турниры УЕФА/ФИФА? Будет ли переход в Азию?

На самом деле, ключевой вопрос наступившего года для нашего футбола. В конце года наши чиновники едва не начали переход в Азию, но к счастью случился весьма ожидаемый момент: никто не захотел на себя брать ответственность за финальное решение.

Поэтому создана комиссия по комиссии для надзора за комиссией по взвешиванию всех за и против (ну, как оно у нас обычно и бывает).

Плюс президент РФС Александр Дюков в конце года дал лучик надежды, что УЕФА в неофициальном порядке выражает желание вернуть Россию в большую футбольную семью.

Проверить эти слухи и поверить в них довольно сложно, но остается лишь надеяться, что наши чиновники в 2023-м будут поменьше мечтать об Азии и дразнить УЕФА подачей разного рода заявок, а будут делать все, чтобы вернуть сборную и наши клубы в международные турниры.

Что ждет «Локомотив» при новом тренере?

Красно-зеленые снова меняются. Был атакующий футбол Николича, затем была немецкая модель Рангника. Теперь ставка сделана на молодых россиян. Как тренеров, так и игроков.

Главный тренер молодежной сборной Михаил Галактионов — наставник «Локо». Главный российский талант Сергей Пиняев — теперь игрок «Локо».

Первую часть сезона (да и весь 2022-й) «Локо» провел ужасающе. 13 очков в 17 матчах, 14-я строчка в турнирной таблице и всего один балл от прямой (!!!) зоны вылета. Так плохо «Локомотив» не выступал в российской истории.

Посмотрим, что покажет Михаил Галактионов в самом большом клубе в его тренерской карьере.

Дотянет ли «Арсенал» до первого за 19 лет титула?

Доминация даже не думает заканчиваться! Прямо сейчас команда Микеля Артеты имеет отрыв в 7 очков от «Манчестер Сити», которому скоро предстоит сыграть с соперниками вроде «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

«Арсенал» из-за чемпионата мира остался без Габи Жезуса, но они не заметили потери лидера благодаря Эдди Нкетии. В итоге яркая победа над бедовым «Вест Хэмом» и впечатляющая победа над «Брайтоном», который в этом сезоне побеждал «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В пользу «Арсенала» говорят 7 очков отрыва, отсутствие Лиги чемпионов и наличие Лиги чемпионов у «Манчестер Сити». В пользу «Сити» говорят опыт и длинная скамейка запасных. Вывезет ли Артета и его маленькие доминаторы?

Прервет ли «Наполи» гегемонию северян в Италии?

Уже 21 год скудетто не покидает север Италии: 11 титулов «Ювентуса», 6 титулов «яинтера» и 3 титула «Милана». А еще один сезон оставлен без победителя из-за кальчополи.

Последней южной командой, побеждавшей в Серии А, была «Рома» в 2001 году. А сейчас с большим отрывом лидирует «Наполи» Лучано Спаллетти.

Бывший наставник «Зенита» — один из самых заметных и заслуженных итальянских тренеров в XXI веке. У него была мощнейшая «Рома», интересный «Интер», титулы в России. Но вот он еще ни разу не становился чемпионом Италии, а это обстоятельство мы находим крайне несправедливым.

У «Наполи» есть все для титула: мало игроков основы долго играли на ЧМ, соперники далеко и нестабильны. А Хвича все еще прекрасен!

Гонка «Реала» и «Барселоны»: опыт Анчелотти против амбиций Хави

Чемпионат Испании уже вернулся после декабрьской паузы. «Реал» ликвидировал небольшое отставание от «Барсы» благодаря ничьей в каталонском дерби. И сейчас у обеих команд по 38 очков. Кажется, что впервые за несколько сезонов мы можем увидеть полноценную гонку «Реала» и «Барселоны».

В предыдущие годы кто-то из них отваливался, и никакой гонки не было, иногда в борьбу вмешивался «Атлетико». Сейчас же обе команды показывают очень приличную стабильность в том, что касается темпа набора очков: по 12 побед, 2 ничьих и 1 поражению в 15 матчах.

Карло Анчелотти не против добавить в свою копилку еще один титул чемпиона Испании, а Хави жаждет добыть для «Барсы» первый титул за 4 года.

Подарит ли Холанд Лигу чемпионов Гвардиоле?

Хосеп Гвардиола снова попробует выиграть Лигу чемпионов, благо, в этот раз повезло с соперником в первом раунде плей-офф: им стал немецкий «Лейпциг».

В этом сезоне у «горожан» не все гладко с делами в Премьер-лиге, мы уже говорили об их отставании от «Арсенала». Зато в Лиге чемпионов без каких-либо проблем оформили выход в ⅛ финала с первого места.

Пеп Гвардиола всегда подчеркивал важность для него именно чемпионата: это лучший и самый объективный индикатор силы команды. Плюс соблазн выиграть третий титул подряд очень велик, ведь последним тренером, кому удавалось это сделать, был, разумеется, великий сэр Алекс Фергюсон.

Но никто не станет грустить, если чемпионат уйдет «Арсеналу», а «Ман Сити» при этом наконец заберет Лигу чемпионов. «Горожане» уже были в финале, были фаворитами турнира, но до кубка пока добраться не удается. Нам не кажется, что Гвардиоле что-то угрожает, но едва ли он сам в восторге, что раз за разом он терпит неудачу в главном турнире Европы.

И для того, чтобы покончить с этим, ему привезли норвежского киборга, который забивает годовую норму за треть сезона. Да и Эрлингу Холанду самому нужна Лига чемпионов: при всех своих талантах, он пока не добирает трофеев. Главное его достижение в карьере — Кубок Германии в «Дортмунде». Но «Золотые мячи» с таким резюме не берутся.

Будет ли в Лиге Европы топовый финал?

А ведь Лига Европы в этом сезоне может подарить нам финал, который не уступает лигочемпионской вывеске. В прошлом году так тоже было, но все топ-клубы отвалились примерно к полуфиналу, а в самом финале мы увидели самый слабый состав участников с 2015 года, когда до решающего матча дополз «Днепр» Мирона Маркевича.

В 1/16 уже встретятся «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», сыграют «Аякс», «Ювентус», «Севилья», а соперников по ⅛ финала ждут «Арсенал», «Реал Сосьедад» и, конечно же, «Ференцварош» Станислава Черчесова!

Нам лишь остается надеяться, что топ-клубы не забьют на этот турнир, а жеребьевка будет поменьше сводить их в ранних стадиях.

Еще одно пустое лето: восстановятся ли клубы?

Летом 2022 года получилось свободным. И это было уникальное лето, ведь до этого футболисты играли круглый год с 2017-го, когда не было по-настоящему крупных турниров с участием сборных. А затем были чемпионат мира, Кубок Америки, коронавирус и безумные лето и осень 2020-го, Евро в 2021-м и следующий сезон с ковидными ограничениями, травмами и эпидемиями.

Летом 2022 года играли до июня (сборные участвовали в группе Лиги наций), а затем отдыхали до начала августа. Но затем снова начался ад, ведь нас ждал зимний чемпионат мира.

Поэтому с начала августа по середину ноября почти каждую неделю команды проводили по 2−3 матча. Чтобы потом футболисты сыграли еще несколько игр на Кубке планеты. И футболисты четырех сборных, как и всегда, прошли полную дистанцию в 7 матчей.

И вот следующим летом клубы получат столь нужную паузу, чтобы затем играть в привычном режиме без коронавирусов (тьфу-тьфу) и пауз на крупные турниры. Может, весь этот ужас с перенагрузками и травмами закончится?

«Золотой мяч»: кто остановит Месси?

Лионель Месси началом сезона в «ПСЖ» и выдающимся выступлением на чемпионате мира сделал мощнейшую заявку на получение «Золотого мяча», уже восьмого для себя.

Напомним, что теперь награду вручают по итогам сезона. Так что Месси для того, чтобы не получить его, оставшуюся часть матчей за «ПСЖ» нужно просто ничего не делать.

Но будем надеяться, что аргентинец найдет в себе мотивацию, ведь дел еще немало: нужно выиграть чемпионат Франции и помочь «ПСЖ» добыть долгожданную Лигу чемпионов.

А кто же может помешать аргентинцу? Ну, не стоит забывать о Кариме Бензема. Осень у него не получилась, но вторую часть сезона он начал с дубля в матче Ла Лиги. «Реал» снова претендует на Лигу чемпионов, а Бензема продолжает оставаться главной звездой этой команды.

Еще есть Эрлинг Холанд. Безумный норвежец продолжает забивать, он делает это и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. Так что если «Манчестер Сити» преуспеет в этих турнирах, то Холанд всерьез поборется с Месси за приз.