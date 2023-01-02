В «Фатих Карагюмрюк» оценили игру футболиста Оздоева в первой части сезона

«У нас были неудачные игры, но мы в “Фатих Карагюмрюк” действительно рады за его адаптацию, характер, склад ума, — сказал Акын. — Это топ-футболист, мы рады за него. Я надеюсь, что мы продолжим с ним работать на протяжении многих лет. Магомеду можно поставить оценку 5».