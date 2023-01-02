В «Фатих Карагюмрюк» оценили игру футболиста Оздоева в первой части сезона
Российский полузащитник провел в чемпионате Турции 14 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.
Российский полузащитник провел в чемпионате Турции 14 матчей, забив один гол и отдав две результативные передачи.
МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российский полузащитник турецкого футбольного клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отлично провел первую часть сезона. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын.
«У нас были неудачные игры, но мы в “Фатих Карагюмрюк” действительно рады за его адаптацию, характер, склад ума, — сказал Акын. — Это топ-футболист, мы рады за него. Я надеюсь, что мы продолжим с ним работать на протяжении многих лет. Магомеду можно поставить оценку 5».
Оздоеву 30 лет, он выступает за «Фатих Карагюмрюк» с июля 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей в чемпионате Турции, забив один гол и отдав две результативные передачи.
«Фатих Карагюмрюк» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 16 очков в 15 матчах. В следующем туре команда 4 января сыграет с «Кайсериспором».