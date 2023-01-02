Роналду еще не сыграл за новый клуб, а уже попал в скандал. Хотя его вины в этом нет

После трансфера Криштиану Роналду в «Аль-Наср» клуб из Саудовской Аравии нацелился на других звёздных игроков — Луку Модрича, Серхио Рамоса, Н’Голо Канте, Мауро Икарди. Однако новые переходы не так-то просто будет осуществить. Согласно регламенту, местным командам запрещено иметь в составе больше семи иностранцев. Сейчас у «Аль-Насра» их девять, и не все, кажется, готовы уступать место.

Как вы помните, 31 декабря Криштиану Роналду презентовали в «Аль-Насре». В соцсетях клуба появилось фото португальца со своей новой футболкой в руках с седьмым номером. С 2021 года под семёркой в «Аль-Насре» играл Джалолиддин Машарипов. Клуб из Саудовской Аравии заплатил € 1 млн «Пахтакору» за 29-летнего вингера, но тот не оправдал ожиданий. Его результативность упала в несколько раз, а в сезоне-2022/2023 он перестал даже попадать в заявку.

Тем не менее узбекский нападающий не захотел отдавать седьмой номер португальской звезде, и теперь, по информации инсайдеров, «Аль-Наср» намерен расторгнуть с ним контракт или выставить на трансфер. В то же время президент клуба Мусалли Аль Муаммар, по утверждению SSC Sports, всё отрицает.

Смена футболки Джалолиддина была лишь следствием его неудачного трансфера. Сначала всё было улажено, но в конце концов Машарипов внезапно попросился остаться. Но его футболка с номером 7 была зарезервирована для другого игрока. У Машарипова теперь новый номер. Он с радостью взял футболку с номером 77. Мусалли Аль Муаммар президент «Аль-Насра»

Кажется, Джалолиддин Машарипов так и не сыграет под 77-м номером — он вместе с Давидом Оспиной, Талиской, Гислейном Конана, Пити Мартинесом и Винсентом Абубакаром, вероятно, будет продан, пишет SSC Sport.