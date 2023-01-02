В Иране футболистов задержали за новогоднюю вечеринку с женщинами

В Иране задержали футболистов за новогоднюю вечеринку с женщинами. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, футболисты, а также бывшие игроки одного из клубов Тегерана были арестованы на смешанной вечеринке в городе Демавенд. Отмечается, что некоторые спортсмены были в неадекватном состоянии после употребления алкоголя.

Согласно иранскому законодательству, употребление и продажа алкоголя запрещены. Помимо этого, женщинам запрещено надевать откровенные или обтягивающие наряды: руки и ноги должны быть полностью прикрыты, на голове нужно носить платок. Мужчинам следует ходить в длинных брюках и рубашках выше локтя.