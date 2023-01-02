Стали известны особые условия для Роналду в «Аль-Насре»

Португальский нападающий Криштиану Роналду будет обладать особыми полномочиями в саудовском «Аль-Насре». Условия стали известны CBS Sports.

По информации источника, футболист сможет поменять тренера, если нынешний не будет его устраивать. На данный момент «Аль-Наср» возглавляет Руди Гарсия, ранее тренировавший «Лион» и «Марсель».

Гарсия пошутил о переходе Роналду в клуб. Он заявил, что перед тем как подписать Роналду, пытался уговорить перейти в клуб форварда ПСЖ Лионеля Месси.