Глава ФИФА призвал переименовать в честь Пеле по стадиону в каждой стране

«Я испытываю много эмоций: мне грустно, но я улыбаюсь, потому что Пеле дарил нам много улыбок. Мы в ФИФА почтим Короля и попросим весь мир почтить его минутой молчания. Кроме того, мы намерены призвать все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы наши дети знали, насколько он важен», — цитирует Инфантино Globo.