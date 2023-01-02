Глава ФИФА призвал переименовать в честь Пеле по стадиону в каждой стране

Инфантино заявил об этом в понедельник на церемонии прощания с Пеле на стадионе бразильского клуба «Сантос» в одноименном городе (штат Сан-Паулу).
«Я испытываю много эмоций: мне грустно, но я улыбаюсь, потому что Пеле дарил нам много улыбок. Мы в ФИФА почтим Короля и попросим весь мир почтить его минутой молчания. Кроме того, мы намерены призвать все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы наши дети знали, насколько он важен», — цитирует Инфантино Globo.
Пеле умер 29 декабря. Он является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах. Пеле входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру — по некоторым данным, бразилец забил 1281 мяч.