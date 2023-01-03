Роналду летом может вернуться в Англию, Лунев заинтересовал клуб АПЛ, «МЮ» ведет нападающего сборной Франции

Роналду может вернуться в Европу

Интересные подробности перехода Криштиану в «Аль-Наср» раскрыла испанская Marca. По информации издания, в соглашении португальца есть пункт, согласно которому он может перейти в аренду в «Ньюкасл», если английский клуб квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам сезона — в данный момент «сороки» идут на третьем месте в АПЛ. Напомним, что «Ньюкаслом» владеет инвестиционный фонд из Саудовской Аравии.

«МЮ» хочет нападающего из Франции

Сообщается, что манкунианцы рассматривают двух футболистов. По информации L'Equipe, «красные дьяволы» готовят предложение в 60 миллионов евро за нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани. La Repubblica же пишет, что «МЮ» опережает «Интер» и «Баварию» в борьбе за нападающего «Боруссии» Маркуса Тюрама. Его трансфер должен обойтись дешевле — порядка 15 миллионов евро.

Лунев может оказаться в АПЛ

Об этом прямо сообщил агент вратаря Антон Смирнов, параллельно опровергнув информацию об интересе со стороны «Спартака»: «Впервые слышу. Есть интерес от “Брентфорда”. В этом сезоне Лунев провел всего одну игру за “Байер”.

«Бейтар» ведет Бородина

По информации Ynet.co.il, иерусалимский «Бейтар» интересуется защитником «Краснодара» Сергеем Бородиным. Как сообщает источник, стороны находятся в стадии интенсивных переговоров. В переходе 23-летнего игрока заинтересован главный тренер «Бейтара» Иосси Абуксис. «Краснодар» хочет получить 150 тысяч евро за аренду защитника до конца сезона. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ловрен — официально в «Лионе»

«Зенит» объявил о переходе защитника и капитана команды Деяна Ловрена в «Лион». 33-летний хорват вернулся во французский клуб, за который уже играл с января 2010 по июль 2013 года. Футболист подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется, однако 1 января сообщалось, что «Зенит» получит от «Лиона» 2 миллиона евро за переход защитника.

Николсон остается в «Спартаке»

Ненад Портега, агент нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе игрока в аренду в турецкий «Галатасарай». «Я думаю, однажды мы уже закрыли этот вопрос. Шамар и “Спартак” продолжат свое сотрудничество! Значит ли это, что Николсон будет отклонять любое предложение? Никогда нельзя говорить о любом варианте. Но на данный момент Шамар намерен продолжить свой путь в “Спартаке”, — сказал Портега “СЭ”. Ранее портал Takvim сообщал, что на 25-летнего ямайца претендует “Галатасарай”. Турецкий клуб рассматривает аренду игрока до конца сезона.

«Ливерпуль» ведет Невеша

Мерсисайдцы продолжают поиск нового центрального полузащитника. Как пишет Goal со ссылкой на The Telegraph, «Ливерпуль» готов предложить за полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша 50 миллионов евро. Красные интересовались португальцем еще летом.

Дукуре — в «Ювентусе»?

По информации Calciomercato, «Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Эвертона» Абдулая Дукуре. Как сообщает источник, трансфер может состояться в ближайшее время. Футболист перешел в «Эвертон» в 2020 году. Срок действующего контракта 30-летнего малийца с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Коне может уйти из «Боруссии»