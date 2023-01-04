Эстонские футболисты извинились за фото с Карпиным

Бывший футболист сборной Эстонии Андрей Степанов 31 декабря выложил в соцсетях фотографию из ресторана, на которой присутствовал Карпин, а также Васильев, Зенев, Опер и ряд игроков, ранее игравших за национальную команду республики. Карпин является уроженцем эстонского города Нарвы.
«Уважаемые любители футбола! Мы сожалеем о сложившейся ситуации и приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты нашим ужином и публикацией его фотографии в социальных сетях. Наш разговор вращался только вокруг футбола, мы не говорили о политике или войне. Мы всегда защищали Эстонию на футбольном поле и за его пределами и будем делать это и впредь», — говорится в заявлении.
Ранее министр культуры Эстонии Пирет Хартман осудила бывших и нынешних членов сборной страны, которые позировали с Карпиным. Эстонских футболистов также раскритиковала организация футбольных болельщиков MTU Jalgpallihaigla.
В свою очередь президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак не стал критиковать игроков за встречу с российским тренером, отметив, что важно сохранять право знать людей, которые думают иначе, и право встречаться с ними.