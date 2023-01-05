Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
4.01
Удинезе
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
4.01
Интер
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
4.01
Лидс
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
4.01
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
04
Футбол. Зарубежный
4.01
Астон Вилла
Вулверхэмптон
11
Все события
Фоторепортажи
17Моменты карьеры Александра Овечкина
25Сборная Аргентины — чемпион мира!
12:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» возьмет Тавареша, «Фиорентина» разорвет контракт с Кокориным, «Бавария» подпишет Зоммера

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Спартак
Фиорентина
Бавария
Краснодар
Локомотив
Наверх

Тавареш близок к переходу в «Спартак»

По информации Record, защитник «Бенфики» Томаш Тавареш может продолжить карьеру в «Спартаке». С августа 2021 года по июнь 2022 года португалец выступал на правах аренды за «Базель». В мае 2022 года футболист получил разрыв крестообразной связки. По информации Metaratings, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль попросил руководство московского клуба приобрести 21-летнего португальца, с которым знаком по работе в швейцарской команде.

В текущем сезоне Тавареш не провел ни одного матча за основной состав «Бенфики». Защитник выступает за вторую команду. Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.

Кокорин может покинуть «Фиорентину»

Источник: РИА "Новости"

По информации Sport24, «Фиорентина» намерена разорвать контракт с Александром Кокориным до конца нынешнего сезона. Как сообщает источник, в итальянском клубе довольны, что 31-летний россиянин нашел себе постоянную игровую практику в аренде в «Арисе». Сам футболист хочет остаться на Кипре. «Фиорентина» рассчитывает договориться о расторжении контракта с нападающим по обоюдному согласию сторон, а «Арис» намерен подписать игрока бесплатно. Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. Его контракт с итальянским клубом действует до июня 2024 года.

Гюнтер — в «Локомотиве»?

Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к игроку, «Локомотив» заинтересован в переходе защитника «Вероны» Корая Гюнтера. Московский клуб рассматривает турецкого игрока в качестве потенциального усиления. Однако пока конкретного предложения сделано не было. Контракт 28-летнего немца с «Вероной» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 4,5 миллиона евро.

Зоммер станет игроком «Баварии»

Источник: РИА "Новости"

По информации журналиста Николо Скиры, вратарь «Боруссии» из Менхенгладбаха Янн Зоммер близок к переходу в «Баварию». Основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска и выбыл до конца сезона-2022/23. Как сообщает источник, «Бавария» предлагает Зоммеру контракт до 2025 года. Действующее соглашение кипера с менхенгладбахским клубом истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает 34-летнего футболиста в пять миллионов евро.

Боргес перешел в «Краснодар»

«Краснодар» и «Карабах» достигли соглашения о трансфере полузащитника Кади Боргеса, сообщает пресс-служба «быков». Бразильский хавбек прилетит на зимние сборы российской команды в Дубай и подпишет контракт в случае успешного прохождения медицинского обследования. Соглашение игрока с краснодарским клубом будет рассчитано до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро. До этого 26-летний футболист выступал за «Вилафранкенсе», «Эшторил» и «Куритибу».

Матвей Морозов

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь