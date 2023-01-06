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13:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Колумбии решили переименовать стадион в честь Пеле

Колумбия стала первой страной из Латинской Америки, которая ответила на призыв президента ФИФА Джанни Инфантино назвать стадион в честь трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле.

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Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Позднее Инфантино призвал все страны мира назвать по одному стадиону в честь Пеле.

«Мы поддерживаем инициативу ФИФА. Молодое поколение должно знать, кем была эта икона мирового футбола», — цитирует губернатора департамента Мета в Колумбии Хуана Гильермо Зулуагу L'Equipe.

В честь Пеле будет переименован стадион в городе Вильявисенсио на юге Колумбии. С 1979 года в Бразилии уже существует стадион «Рей Пеле» в городе Масейо, но он больше известен как «Трапичао».

Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах. На клубном уровне Пеле на протяжении 18 лет представлял бразильский «Сантос», еще три года выступал за американский «Нью-Йорк Космос», в котором и завершил карьеру в 1977 году. Пеле входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру — по некоторым данным, бразилец забил 1281 мяч.

В сентябре 2021 года ему диагностировали опухоль толстой кишки. В 2022 году его дважды госпитализировали в клинику имени Альберта Эйнштейна для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей. 30 ноября 2022 года Пеле был внепланово госпитализирован с общим отеком тела, сердечной недостаточностью, а также спутанностью сознания.

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