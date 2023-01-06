В Колумбии решили переименовать стадион в честь Пеле

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Пеле скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Позднее Инфантино призвал все страны мира назвать по одному стадиону в честь Пеле.

«Мы поддерживаем инициативу ФИФА. Молодое поколение должно знать, кем была эта икона мирового футбола», — цитирует губернатора департамента Мета в Колумбии Хуана Гильермо Зулуагу L'Equipe.

В честь Пеле будет переименован стадион в городе Вильявисенсио на юге Колумбии. С 1979 года в Бразилии уже существует стадион «Рей Пеле» в городе Масейо, но он больше известен как «Трапичао».

Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии, забив 77 голов в 92 матчах. На клубном уровне Пеле на протяжении 18 лет представлял бразильский «Сантос», еще три года выступал за американский «Нью-Йорк Космос», в котором и завершил карьеру в 1977 году. Пеле входит в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру — по некоторым данным, бразилец забил 1281 мяч.