Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на первый матч команды в 2023 году

Первая игра «Аль-Насра» в 2023 году состоится в пятницу и начнется в 18:00 мск. Изначально игра должна была пройти в четверг, но была перенесена из-за сильного дождя и погодных условий, повлиявших на электроснабжение стадиона.

В стартовый состав под 77-м номером попал хавбек Джалолиддин Машарипов из сборной Узбекистана. Изначально он выступал под седьмым номером, но под ним официально представили Роналду.

В конце декабря «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Роналду до июня 2025 года, во вторник прошла презентация футболиста. По данным СМИ, дебют португальца за новый клуб мог состояться в игре с «Аль-Таи», несмотря на то, что Роналду еще не отбыл дисквалификацию на два матча, полученную в ноябре за неподобающее поведение после проигранной встречи чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном». Согласно правилам Международной федерации футбола, любая дисквалификация до четырех матчей или до трех месяцев, которую игрок до перехода в другой клуб не отбыл полностью, должна быть завершена после трансфера.