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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на первый матч команды в 2023 году

Португальский форвард Криштиану Роналду не включен в заявку «Аль-Насра» на матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи», сообщается на странице команды в Twitter.

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Источник: Reuters

Первая игра «Аль-Насра» в 2023 году состоится в пятницу и начнется в 18:00 мск. Изначально игра должна была пройти в четверг, но была перенесена из-за сильного дождя и погодных условий, повлиявших на электроснабжение стадиона.

В стартовый состав под 77-м номером попал хавбек Джалолиддин Машарипов из сборной Узбекистана. Изначально он выступал под седьмым номером, но под ним официально представили Роналду.

В конце декабря «Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Роналду до июня 2025 года, во вторник прошла презентация футболиста. По данным СМИ, дебют португальца за новый клуб мог состояться в игре с «Аль-Таи», несмотря на то, что Роналду еще не отбыл дисквалификацию на два матча, полученную в ноябре за неподобающее поведение после проигранной встречи чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном». Согласно правилам Международной федерации футбола, любая дисквалификация до четырех матчей или до трех месяцев, которую игрок до перехода в другой клуб не отбыл полностью, должна быть завершена после трансфера.

Позднее стало известно, что Роналду пока не имеет права выступать за «Аль-Наср», так как клуб превысил лимит на иностранных футболистов в заявке команды. Сообщалось, что «Аль-Насру» нужно избавиться от одного из действующих легионеров в команде. В настоящее время за клуб выступают бывший вратарь итальянского «Наполи» колумбиец Давид Оспина, бразильцы Луис Густаво и Андерсон Талиска, форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар, а также Машарипов.

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