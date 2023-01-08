Российский футболист Оздоев забил второй гол за турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк»

ТАСС, 8 января. «Фатих Карагюмрюк» в воскресенье сыграл вничью с «Коньяспором» со счетом 3:3 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Турции по футболу.

В составе «Фатих Карагюмрюка» голы забили российский полузащитник Магомед Оздоев (7-я минута), сенегалец Мбайе Диане (33) и турок Керим Фрай (88). У гостей хет-трик оформил сенегалец Маме Диуф (65, 72, 90+5).

Оздоеву 30 лет. В «Фатих Карагюмрюк» игрок перешел в конце июля 2022 года. Он провел 15 матчей в чемпионате Турции, забив два гола и отдав две голевые передачи. В составе сборной России полузащитник сыграл в 35 матчах, забив 4 гола. В 2018 году Оздоев вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

«Фатих Карагюмрюк» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 20 очков в 17 матчах. «Коньяспор» идет седьмым, имея в активе 27 очков после 17 встреч.