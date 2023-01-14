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12:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси и Роналду неразлучны. Герои нашего времени снова встретятся на поле

Очередную серию лучшего футбольного сериала мы сможем увидеть на следующей неделе. Супергерои устроят шоу?

ПСЖ
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Источник: соцсети «ПСЖ» и «Аль-Наср»

Лучше дебюта для Роналду не придумать

Французский «Пари Сен-Жермен» отправляется в зимнее турне по Ближнему Востоку. В любой другой год большинство болельщиков даже не кликнуло бы на эту новость. Но только не в начале 2023 года! Как заявили в пресс-службе парижан, 19 января европейский гранд проведет товарищеский матч в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с командой, составленной из футболистов местных «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

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В «ПСЖ» выступает Лионель Месси, это все прекрасно помнят. А вот какие цвета будет защищать Криштиану Роналду, не забыли? Ему только предстоит провести первый матч в сине-желтой футболке «Аль-Насра».

Ажиотаж ожидаемый, билеты раскупили моментально. Международный стадион имени Короля Фахда на 68 тысяч человек в четверг будет забит под завязку.

К слову, издание The Guardian пишет, что саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди стал лидером аукциона за билет с говорящим названием «За гранью воображения». Обладатель лота будет присутствовать на церемонии награждения после матча, пройдется по раздевалкам и даже получит возможность пообщаться с футболистами. Осталось поискать пару миллионов фунтов по карманам и устроить себе незабываемый вечер.

Статистика в пользу Месси

Вечное соперничество, к сожалению, уже завершилось, это признают даже многие поклонники Криштиану. Лео сенсационно победил со сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре и добавил в коллекцию самый главный трофей карьеры профессионального футболиста. У Роналду золота ЧМ нет и не будет. Сложно представить, что КриРо поедет на мундиаль в 2026-м и вместе с Португалией сведет мир с ума.

Однако вспомнить великое противостояние, которое началось в далеком апреле 2008 года в полуфинале Лиги чемпионов, все равно хочется. Итак:

  • За 15 лет португалец бился с аргентинцем 36 раз. Счет 16−11 в пользу Лео (как и счет по голам — 22:21);
  • Наибольшее количество очных встреч игроки провели в Ла Лиге. Там у Месси явное преимущество: 10 побед, 4 ничьи и 4 поражения.
  • В Лиге чемпионов равенство. В шести встречах у заклятых соперников по две победы и две ничьих. Правда, в 2009 году «Барселона» обыграла «МЮ» в римском финале (2:0), а Месси забил второй мяч;
  • Такое же равенство в матчах за Суперкубок Испании. В пяти встречах по две победы и одна «мировая»;
  • На уровне сборных же футболисты сыграли два товарищеских матча. Общий счет 1−1;
  • Единственный турнир, где Роналду обошел Месси, — это Кубок Испании. Там у Криштиану две виктории при одной неудаче и двух ничейных исходах.

Последняя на данный момент встреча Месси с Роналду датируется декабрем 2020 года. Тогда «Ювентус» уверенно обыграл «Барселону» (3:0) в рамках группового этапа ЛЧ. Роналду в том матче оформил дубль (оба раза отличился с пенальти).

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Продолжение следует?

Если вы расстроились, что 37-я встреча станет последней, мы вас обнадежим. Зарубежные СМИ уже не первую неделю обсуждают намерение еще одного гранда из саудовского чемпионата «Аль-Хиляля» выложить сумасшедшую сумму за лидера «ПСЖ» и сборной Аргентины. Месси якобы обещают 300 миллионов долларов в год. Для сравнения, Роналду сейчас «поднимает» двести.

Накануне же сообщалось, что отец семикратного обладателя «Золотого мяча» Хорхе Месси находится в Саудовской Аравии. Вроде как проводит переговоры о возможном трансфере сына будущим летом.

Согласитесь, звучит круто. Более того, «Аль-Хиляль» располагается в городе Эр-Рияд, где также базируется «Аль-Наср». Совсем скоро самая принципиальная дуэль в стране может выйти на совершенно новый, мировой уровень.

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