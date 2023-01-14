Месси и Роналду неразлучны. Герои нашего времени снова встретятся на поле
Очередную серию лучшего футбольного сериала мы сможем увидеть на следующей неделе. Супергерои устроят шоу?
Очередную серию лучшего футбольного сериала мы сможем увидеть на следующей неделе. Супергерои устроят шоу?
Французский «Пари Сен-Жермен» отправляется в зимнее турне по Ближнему Востоку. В любой другой год большинство болельщиков даже не кликнуло бы на эту новость. Но только не в начале 2023 года! Как заявили в пресс-службе парижан, 19 января европейский гранд проведет товарищеский матч в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с командой, составленной из футболистов местных «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».
В «ПСЖ» выступает Лионель Месси, это все прекрасно помнят. А вот какие цвета будет защищать Криштиану Роналду, не забыли? Ему только предстоит провести первый матч в сине-желтой футболке «Аль-Насра».
Ажиотаж ожидаемый, билеты раскупили моментально. Международный стадион имени Короля Фахда на 68 тысяч человек в четверг будет забит под завязку.
К слову, издание The Guardian пишет, что саудовский бизнесмен Мушреф аль-Гамди стал лидером аукциона за билет с говорящим названием «За гранью воображения». Обладатель лота будет присутствовать на церемонии награждения после матча, пройдется по раздевалкам и даже получит возможность пообщаться с футболистами. Осталось поискать пару миллионов фунтов по карманам и устроить себе незабываемый вечер.
Вечное соперничество, к сожалению, уже завершилось, это признают даже многие поклонники Криштиану. Лео сенсационно победил со сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре и добавил в коллекцию самый главный трофей карьеры профессионального футболиста. У Роналду золота ЧМ нет и не будет. Сложно представить, что КриРо поедет на мундиаль в 2026-м и вместе с Португалией сведет мир с ума.
Однако вспомнить великое противостояние, которое началось в далеком апреле 2008 года в полуфинале Лиги чемпионов, все равно хочется. Итак:
Последняя на данный момент встреча Месси с Роналду датируется декабрем 2020 года. Тогда «Ювентус» уверенно обыграл «Барселону» (3:0) в рамках группового этапа ЛЧ. Роналду в том матче оформил дубль (оба раза отличился с пенальти).
Если вы расстроились, что 37-я встреча станет последней, мы вас обнадежим. Зарубежные СМИ уже не первую неделю обсуждают намерение еще одного гранда из саудовского чемпионата «Аль-Хиляля» выложить сумасшедшую сумму за лидера «ПСЖ» и сборной Аргентины. Месси якобы обещают 300 миллионов долларов в год. Для сравнения, Роналду сейчас «поднимает» двести.
Накануне же сообщалось, что отец семикратного обладателя «Золотого мяча» Хорхе Месси находится в Саудовской Аравии. Вроде как проводит переговоры о возможном трансфере сына будущим летом.
Согласитесь, звучит круто. Более того, «Аль-Хиляль» располагается в городе Эр-Рияд, где также базируется «Аль-Наср». Совсем скоро самая принципиальная дуэль в стране может выйти на совершенно новый, мировой уровень.