Касильяс назвал трех лучших вратарей в мире

В текущем сезоне Тибо Куртуа принял участие в 20 матчах и пропустил 21 гол. В активе Марка-Андре тер Штегена 24 игры и 22 пропущенных мяч, в Эдерсон появился на поле 22 раза и пропустил 20 голов.