Касильяс назвал трех лучших вратарей в мире
Бывший вратарь «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс назвал трех лучших голкиперов в мире прямо сейчас. Об этом сообщает Barca Universal.
Бывший вратарь «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс назвал трех лучших голкиперов в мире прямо сейчас. Об этом сообщает Barca Universal.
В список лучших испанец включил вратаря «Реала» Тибо Куртуа, голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена и стража ворот «Манчестер Сити» Эдерсона.
В текущем сезоне Тибо Куртуа принял участие в 20 матчах и пропустил 21 гол. В активе Марка-Андре тер Штегена 24 игры и 22 пропущенных мяч, в Эдерсон появился на поле 22 раза и пропустил 20 голов.