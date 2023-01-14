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13:26 (мск), источник: Sport24

Касильяс назвал трех лучших вратарей в мире

Бывший вратарь «Реала», «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс назвал трех лучших голкиперов в мире прямо сейчас. Об этом сообщает Barca Universal.

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Источник: РИА "Новости"

В список лучших испанец включил вратаря «Реала» Тибо Куртуа, голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена и стража ворот «Манчестер Сити» Эдерсона.

В текущем сезоне Тибо Куртуа принял участие в 20 матчах и пропустил 21 гол. В активе Марка-Андре тер Штегена 24 игры и 22 пропущенных мяч, в Эдерсон появился на поле 22 раза и пропустил 20 голов.

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