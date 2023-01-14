Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Рейтинг составлен по версии Кипрского союза спортивных журналистов.

В 13 матчах за кипрский клуб россиянин забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года, когда он перешёл из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.

Жюри также сформировало вторую символическую сборную, в которую попали четыре футболиста «Ариса»: Кажу, Матия Шполярич, Франц Брорссон, Шави Бабика.