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17:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин попал в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра.

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Источник: ФК "Арис" Лимасол

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Рейтинг составлен по версии Кипрского союза спортивных журналистов.

В 13 матчах за кипрский клуб россиянин забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Кокорин выступает за «Арис» с лета 2022 года, когда он перешёл из итальянской «Фиорентины» на правах аренды.

Жюри также сформировало вторую символическую сборную, в которую попали четыре футболиста «Ариса»: Кажу, Матия Шполярич, Франц Брорссон, Шави Бабика.

За несколько часов до воскресной игры с АЕКом «Арис» организует пре-пати в одной из зон отдыха Лимасола. Для болельщиков и их детей приготовят угощения, квизы, конкурсы, подарки. В качестве аниматоров выступят футболисты команды, которые по различным причинам пропускают матч.

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