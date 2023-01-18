Луис Суарес оформил хет-трик в дебютном матче за «Гремио»

Нападающий «Гремио» Луис Суарес отметился тремя голами. Этот матч стал первым для 35-летнего уругвайского футболиста в составе бразильского клуба. Суарес стал игроком «Гремио» в конце декабря прошлого года.

Последней командой 35-летнего Суареса до заключения контракта с «Гремио» был «Насьонал» из Уругвая. В составе этого клуба Луис стал чемпионом страны. Также уругваец играл на чемпионата мира — 2022 в Катаре в составе национальной команды — за три встречи он отдал один голевой пас. Ранее Суарес выступал за «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону», «Атлетико» и другие клубы.