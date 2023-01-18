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15:32 (мск), источник: Sport24

Игорь Черевченко представлен в качестве главного тренера таджикского «Истиклола»

Российский тренер Игорь Черевченко представлен в качестве главного тренера таджикского «Истиклола». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Sport24

«Перед специалистом поставлены самые высокие задачи во всех турнирах, где примет участие многократный чемпион страны», — говорится в сообщении.

Контракт Черевченко рассчитан до конца 2023 года. Помогать российскому тренеру будет воспитанник таджикского футбола, экс-футболист душанбинского «Памира» Юрий Батуренко, который назначен на должность ассистента главного тренера.

«Истиклол» является 11-кратным чемпионом страны, девятикратным обладателем Кубка, 10-кратным обладателем Суперкубка.

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