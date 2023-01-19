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09:45 (мск), источник: Sport24

Легендарный комментатор СССР справил нужду в коридоре стадиона. К нему пришли люди в штатском — что было дальше?

Неожиданная выходка великого Вадима Синявского.

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Источник: Sport24

Вадим Синявский — легенда советской спортивной журналистики. В 1949 году он первым прокомментировал матч «Динамо» — ЦДКА из комментаторской кабины стадиона в Петровском парке — игру впервые транслировали по центральному телевидению СССР, что стало важным событием для любителей футбола в стране.

Синявский вообще считался главным голосом советского спорта — он комментировал не только футбол, но и соревнования по боксу, легкой атлетике, плаванию, конькобежному спорту и шахматам. Во время работы на радио и телевидении с Синявским приключалось немало забавных историй — одна из таких случилась по ходу матча ЦДКА — «Динамо».

«Стадион, как всегда, переполнен. На эту встречу обязательно приезжали шеф “Динамо” Лаврентий Берия и симпатизировавший ЦДКА Василий Сталин, — рассказывал коллега Синявского Владимир Перетурин в книге Александра Горбунова “Пушкин и Пеле. Истории из спортивного закулисья”.

— Комментаторская кабина на динамовском стадионе находилась как раз над правительственной ложей, а наверху туалета никогда не было — ни в те времена, ни перед началом реконструкции арены. Еще дядя Коля Озеров, помню, всегда напоминал мне, если я отправлялся на «Динамо» вести репортаж: «Вовочка, не забудь внизу сходить в туалет».

Синявский не сходил в туалет, а когда ему приспичило — справил нужду прямо в коридоре стадиона: «Вадим вел репортаж по радио со второго тайма, поэтому по ходу первого позволил себе выпить пивка, бутылочки две-три, и перед репортажем, поскольку в туалет сходить было некуда, он прошел в конец коридора и в укромном уголке справил нужду», — рассказывал Перетурин.

Уже спустя время к Синявскому в комментаторскую пришли люди в штатском: «Когда начался репортаж, к нему в комментаторскую кабину вдруг влетают люди в штатском, все, как один, в хромовых сапогах, и строго спрашивают: “Где тут у вас канализацию прорвало? В правительственную ложу капает”.

В ответ Синявский лишь недоуменно пожал плечами и показал на микрофон. Комментатору повезло, что о его выходке так никто и не узнал — в противном случае, наверняка ему было бы не до смеха.

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