Два человека погибли и 80 пострадали в давке перед футбольным матчем в Ираке

Инцидент случился на площади перед городским стадионом перед матчем Кубка Персидского залива между сборными Ирака и Омана. Несколько тысяч человек пытались попасть на игру, но ворота арены были открыты только для тех, у кого были билеты. В результате на площади образовалась давка. Матч был перенесен.

В Басру прилетел премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, который провел экстренную встречу с группой министров и губернатором региона.

В начале октября стало известно о трагедии, произошедшей на стадионе в Индонезии. В ее результате погибли не менее 125 человек.

Инцидент произошел на футбольном матче между клубами «Арема» и «Персебайя Сурабая». «Арема» в принципиальном матче индонезийской Лиги 1 уступил на своем поле команде со счетом 2:3. После окончания встречи фанаты проигравшей команды выбежали на поле для выяснения отношений со своими любимцами.