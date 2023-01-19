Два человека погибли и 80 пострадали в давке перед футбольным матчем в Ираке
Как минимум два человека погибли, а 80 получили травмы разной степени тяжести в результате давки, произошедшей 19 января, в иракском городе Басра, сообщает SHAFAQ News.
Как минимум два человека погибли, а 80 получили травмы разной степени тяжести в результате давки, произошедшей 19 января, в иракском городе Басра, сообщает SHAFAQ News.
Инцидент случился на площади перед городским стадионом перед матчем Кубка Персидского залива между сборными Ирака и Омана. Несколько тысяч человек пытались попасть на игру, но ворота арены были открыты только для тех, у кого были билеты. В результате на площади образовалась давка. Матч был перенесен.
В Басру прилетел премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, который провел экстренную встречу с группой министров и губернатором региона.
В начале октября стало известно о трагедии, произошедшей на стадионе в Индонезии. В ее результате погибли не менее 125 человек.
Инцидент произошел на футбольном матче между клубами «Арема» и «Персебайя Сурабая». «Арема» в принципиальном матче индонезийской Лиги 1 уступил на своем поле команде со счетом 2:3. После окончания встречи фанаты проигравшей команды выбежали на поле для выяснения отношений со своими любимцами.
Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, который был направлен не только в адрес выбежавших на поле болельщиков, но и в сторону на трибуны, где началась паника и давка.