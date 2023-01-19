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18:08 (мск), источник: Sport24

Легенду «Барселоны» арестуют из-за секс-скандала: что он натворил?

Дани Алвес влип.

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Источник: Reuters

Бразильский защитник Дани Алвес выступал за «Барселону» в общей сложности на протяжении семи лет (а еще заезжал в «Ювентус» и «ПСЖ») и стал за это время не только самым близким другом Лео Месси в Испании, но еще и самым титулованным футболистом в истории. Выигравший за свою карьеру 46 трофеев футболист, несмотря на свои 39 лет, до сих пор выступает на высоком уровне — в текущем сезоне он отыграл 13 матчей за мексиканский «Пумас» и даже ездил на ЧМ в Катаре в составе сборной Бразилии.

До недавнего времени Алвесу можно было бы лишь позавидовать. Однако во время его отпуска после мундиаля (бразилец проводил его в Барселоне) у Дани появились серьезные проблемы.

30 декабря бразилец отдыхал в клубе Sutton — одном из самых престижных заведений Каталонии. Там Дани Алвес якобы позволил себе приставать к одной из девушек, причем в крайне радикальной форме. По информации ABC, потерпевшая обратилась в полицию с заявлением, согласно которому Алвес якобы засунул руку ей под нижнее белье. Предполагаемая жертва прошла медицинское освидетельствование в местной больнице, полицейские взяли у нее показания и начали расследование.

«Во-первых, я хотел бы все опровергнуть. Да, я был в том месте с большим количеством людей, наслаждался. И те, кто знают меня, знают, что я люблю танцевать. Я танцевал и наслаждался, не вторгаясь в пространство других.

Я не знаю, кто эта дама. Я никогда не вторгался в чье-то личное пространство. Как я могу сделать такое с женщиной или девушкой? Нет, ей-богу», — так реагировал Алвес на появившуюся информацию в эфире программы «Yahora Sonsoles» на Antena 3.

В окружении Алвеса также отрицают обвинения. По их словам, экс-защитник «Барселоны» находился в ночном клубе совсем недолго и за это время ничего не произошло. Жена Дани также выступила в защиту супруга. Она заявила, что с ним постоянно заигрывают чужие девушки. Она считает, что Алвес не допустил бы такого поведения.

Только вот органы правопорядка должного внимания на эту аргументацию не обратили. Antena 3 сообщает, что 20 января Алвес должен явиться в полицейский участок Лес-Кортс в каталонской столице для допроса.

Впоследствии он будет доставлен на полицейской машине в один из судов, где он будет давать показания следователю.

Похоже, что обычный секс-скандал для Алвеса может превратиться в совсем уж серьезные неприятности. Положительный момент для бразильца заключается лишь в том, что произошло все это на закате его карьеры. Иначе исторического рекорда вполне могло и не случиться.

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