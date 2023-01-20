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11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду не может найти повара в свой дом из-за выдвинутых требований

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду столкнулся со сложностью при найме повара, который будет готовить для него и семьи в его доме, сообщает Daily Mail со ссылкой на Correio da Manha.

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Источник: Reuters

По данным источника, некоторые из вакансий персонала в его дом уже закрыты, но должность шеф-повара остаётся вакантной. Причиной называются требования, выдвинутые Роналду и его партнёршей, испанской моделью Джорджиной Родригес, которые внимательно относятся к умению готовить традиционные португальские блюда, а также более интернациональные блюда, такие как суши.

Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в последних числах декабря 2022 года. Согласно информации журналистов, 37-летний португалец будет получать около € 200 млн за сезон, а его соглашение с клубом рассчитано на 2,5 года.

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