Роналду не может найти повара в свой дом из-за выдвинутых требований

По данным источника, некоторые из вакансий персонала в его дом уже закрыты, но должность шеф-повара остаётся вакантной. Причиной называются требования, выдвинутые Роналду и его партнёршей, испанской моделью Джорджиной Родригес, которые внимательно относятся к умению готовить традиционные португальские блюда, а также более интернациональные блюда, такие как суши.