Бенджамин Баттон отдыхает: в Африке «омолаживают» сотни футболистов

Возраст определяют по костям

В очередной раз тема всплыла в СМИ несколько дней назад, когда должен был начаться отбор к Кубку африканских наций среди игроков не старше 17 лет. Началось все с того, что сразу три сборные решили пропустить турнир. А у остальных появились проблемы с составом. Первым карты вскрыл Камерун, которому пришлось заменить в заявке 32 человека.

Перед стартом турнира камерунская федерация самостоятельно провела возрастные тесты. Выяснилось, что 21 футболист был старше 17 лет. Тогда тренерскому штабу пришлось заново собирать сборную. Правда, среди новых игроков нашлось еще 11 футболистов с поддельным свидетельством о рождении. И лишь с третьей попытки команду удалось укомплектовать.

Бывший игрок «Лацио» Джозеф Минала в возрасте 18 лет

Чтобы определить возраст игроков, в Африке несколько лет назад начали отправлять футболистов на МРТ. Процедура позволяет определить возраст человека по структуре его костей, что почти сводит к нулю вероятность ошибки. Так что даже подделка документов теперь не может спасти злоумышленников.

Проблемы настигли и команду Конго. Тренеры внесли в расширенный список сразу 40 человек, но даже это количество не помогло. После МРТ выяснилось, что 25 игроков переросли уровень юниорских соревнований. А среди оставшихся игроков нашлось несколько человек с поддельными документами. В итоге сборная Конго решила добровольно сняться с отбора.

Досталось и команде Чада, которую исключили из турнира. Тут уже тесты проводила Африканская конфедерация футбола, которая заподозрила нескольких человек в уменьшении своего реального возраста.

Игрок «Милана» постарел на девять лет

Несмотря на все усилия, проблему до сих пор не удалось искоренить. Когда Самюэль Это’о возглавил Федерацию футбола Камеруна, то сразу заявил, что намерен жестко бороться с «переписанными» игроками. Почти сразу он инициировал расследование, которое выявило 44 игрока с неверным возрастом в местном чемпионате. Но случай в отборе к юношеском Кубку Африки показывает, что у него еще много работы.

Если в Европе не так часто всплывают случаи изменения возраста, то в Африке скандалы происходят по несколько раз в год. Первая громкая история случилась в 1989 году, когда в дело вмешалась ФИФА. Причиной стали Олимпийские игры, где за год до этого выступала сборная Нигерии. Команда не смогла выйти из группы, и про нее все забыли.

Но уже после Игр ФИФА решила проверить возраст нигерийцев, ведь на Олимпиадах есть возрастные ограничения. Оказалось, Федерация футбола Нигерии сменила возраст нескольким игрокам в документах. А выяснить это удалось из-за того, что на предыдущих турнирах они играли со своими настоящими датами рождения. В итоге сборная получила двухлетний бан.

В 2003 году правительство Кении приняло решение о расформировании юношеской сборной. Тогда на континенте только начиналась борьба с «переписанными», а провинившихся жестко наказывали. Расследование, которым разнимались правоохранительные органы, выявило, что большинство игроков сборной U17 были совершеннолетними.

Иногда доходило до абсурда. Так, на юношеский чемпионат мира 2017 года пробилась сборная Нигера. В заявке команды было сразу пять игроков, которые по документам родились 1 января 2000 года. Стоит ли говорить, что если бы он все «родились» на день раньше, то не смогли бы участвовать в турнире? Самое удивительное, что ФИФА обратила внимание на эту ситуацию, но не стала никого дисквалифицировать.

Форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко

Если жульничающих игроков не ловят на родине, то потом они могут попасться уже в Европе. Свежий скандал связан с нападающим «Боруссии» Юссуфом Мукоко. К 18 годам он уже проводит третий сезон за основной состав «шмелей». Игрок выступает за сборную Германии, хоть и родился в Камеруне. На днях его отец, с которым сын не общается, признался, что Мукоко на самом деле 22 года.

Переписать возраст игрока на четыре года — далеко не рекорд для африканских футболистов. Один из самых вопиющих случаев произошел с бывшим игроком «Милана» гамбийцем Юсуфом Яффа. Парень в детстве иммигрировал в Италию, где родители сказали местным службам, что паспорт ребенка был потерян. Ему сделали новый и вписали дату рождения — 31 декабря 1996 года.

После нескольких лет жизни в Италии он прошел просмотр в академии «Милана», но не смог там задержаться, уйдя в «Айнтрахт». В итоге карьера не пошла, и Юсуф провел несколько лет в низших дивизионах. О нем все забыли, пока итальянская полиция не открыла уголовное дело из-за Яффы. Следствию удалось выяснить, что футболист был на девять лет старше, чем гласили его документы. Во время рассмотрения в суд вызывали даже Сильвио Берлускони. Юсуф сам подставился в социальных сетях, где в комментариях называл людей 1987 года рождения своими одноклассниками.

Кто знает, сколько еще «переписанных» футболистов сейчас играет в лучших клубах мира? Ведь тестирование возраста с помощью МРТ стали делать не так давно и не успели проверить всех игроков, которые оказались под подозрением.

Автор: Сергей Погребняк