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15:20 (мск), источник: ТАСС

Самый титулованный футболист в истории Дани Алвес задержан в Испании по делу о насилии

Теперь Дани Алвес должен дать показания перед судом, который изберет меру пресечения в отношении него.

Барселона
Бразилия
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Источник: AP 2022

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. Трехкратный победитель Лиги чемпионов бразильский футболист Дани Алвес, которого заподозрили в сексуальном насилии, был задержан в пятницу в полицейском участке в испанской Каталонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональных правоохранительных органов.

Теперь Алвес должен дать показания перед судом, который изберет меру пресечения в отношении него.

Ранее суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, якобы совершенном футболистом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Алвес и его окружение отвергают все обвинения.

Алвесу 39 лет, с июля 2022 года он выступает за мексиканский клуб «Пумас». Ранее он играл за бразильские «Баию» и «Сан-Паулу», итальянский «Ювентус», французский ПСЖ, испанские «Севилью» и «Барселону». Защитник является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).

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