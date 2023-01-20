Самый титулованный футболист в истории Дани Алвес задержан в Испании по делу о насилии

МАДРИД, 20 января. /ТАСС/. Трехкратный победитель Лиги чемпионов бразильский футболист Дани Алвес, которого заподозрили в сексуальном насилии, был задержан в пятницу в полицейском участке в испанской Каталонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональных правоохранительных органов.

Теперь Алвес должен дать показания перед судом, который изберет меру пресечения в отношении него.

Ранее суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, якобы совершенном футболистом в отношении женщины на дискотеке в Барселоне в конце декабря 2022 года. Алвес и его окружение отвергают все обвинения.