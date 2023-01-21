Почему футбол умрет к 2050 году. Наш любимый спорт захватят роботы

В преддверии чемпионата мира 2014 года Nike выпустила рекламу, где говорилось следующее: «Даже величайшие игроки нашего времени допускают ошибки. Они играют слишком рискованно. В конце концов, они всего лишь люди. Но представьте на секунду, что они не были бы людьми».

В рекламном ролике демонстрируется мир, в котором Роналду и другие лучшие футболисты были заменены на роботов. В этой связи мы задумались: а насколько такой сценарий вообще реален?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KriBQVhsgZk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Люди против машин — это конфликт нашего времени. Конфликт, уже легший в основу многих знаменитых книг, фильмов и сериалов. Отношения между людьми и роботами, как кажется, становятся все более напряженными. Так что нет ничего удивительного в том, что мы пытаемся соревноваться с роботами. А где еще можно наилучшим образом исследовать пределы человеческого тела и духа, как не в спорте?

В 1997 году шахматный суперкомпьютер Deep Blue победил чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом). Это стало настоящей вехой в истории развития искусственного интеллекта.

Следующая веха — победа машины над человеком в древней настольной игре го, случившаяся примерно через 20 лет после победы Deep Blue над Каспаровым. В этот момент искусственный интеллект максимально приблизился к тому, чтобы встать вровень с интуицией человека, и переиграл лучшего игрока в го. Ученые не ожидали, что это произойдет так скоро.

Однако, пусть успех машин в настольных играх и был по-настоящему впечатляющим, но все же футбол — это совсем другое дело, не так ли? Все мы видели эти ролики с перевозбужденными инженерами, показывающими своих роботов-футболистов, которые едва-едва могут ударить по мячу и плюхаются на газон. Тем не менее «миссия» роботов остается прежней: они хотят обыграть команду людей-чемпионов мира к 2050 году.

На сегодняшний день идея, что Роналду в будущем заменят на робота, кажется вздорной. Однако искусственный интеллект уже поменял практически каждый аспект нашей жизни. Когда вы разблокируете свой телефон, смотрите Netflix или едете на машине — искусственный интеллект присутствует везде. И это всего лишь вопрос времени, прежде чем он решительно заявит о себе в спортивной индустрии.

Когда DeepMind, произведенный компанией Google, обыграл лучшего в мире игрока в го, это стало рождением универсального искусственного интеллекта. Давайте быстро объясним, что это такое.

Го — это невероятно сложная древняя китайская настольная игра, с гораздо большим числом возможных ходов, чем в шахматах. По факту, возможных ходов в го больше, чем атомов во Вселенной. Это означает, что компьютер не может рассчитать все возможные будущие ходы, а затем просто выбрать лучший из них. Для этого просто-напросто не хватит всей вычислительной мощности в мире.

Когда AlphaGo (программе для игры в го) дали сыграть в аркаду Breakout, то по прошествии 100 игр система едва понимала, что ей нужно делать. Но уже после 600 игр система нашла наилучшую стратегию для успеха — это и есть универсальный искусственный интеллект. Коротко говоря, он учится играть в игру, имитируя процесс обучения человеческого мозга. Он может изучить практически любую игру, если будет играть против самого себя. И если робот смог победить человека в го, встает вопрос: сможет ли он сделать то же самое в футболе?

Футбол — на самом деле гораздо менее сложная игра, чем го. Так что вполне вероятно, что искусственный интеллект сможет научиться играть в футбол на высоком уровне гораздо раньше, чем мы думаем.

И вообще-то первые признаки того, что это уже происходит, мы наблюдаем прямо сейчас! Не так давно группа исследователей разработала алгоритм, который смог научиться играть в футбол, тысячи и тысячи раз играя против самого себя. Всего за пару дней тренировок алгоритм разработал несколько стратегий «поведения»: научился удерживать мяч на своей половине поля, отдавать короткие пасы своим товарищам по команде и бить по воротам, находя слабое место у вратаря.

Живые люди тоже используют эти стратегии, но алгоритм изучил их намного быстрее, чем человек. Это происходит потому, что роботы могут учиться на собственном опыте гораздо эффективнее, чем люди.

Однако есть одна большая разница между игрой в шахматы, виртуальный футбол или го и настоящим футболом. Играя в настоящий футбол, вы должны двигаться. Поэтому, помимо принятия верных решений, робот также должен научиться передвигаться в динамичной среде. Для нас это не представляет серьезной задачи — но для робота даже обычная прогулка в парке может оказаться сущим кошмаром.

Чтобы играть в футбол, роботы должны стать легкими, гибкими и быть оснащены датчиками высокого разрешения. Думаете, что это невозможно? Но взгляните на этого робота от Boston Dynamics по имени Атлас, который спокойно гуляет по парку и даже обладает навыками паркура. Так что же произойдет, если объединить искусственный интеллект от AlphaGo с паркур-роботом от Boston Dynamics?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tF4DML7FIWk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Есть несколько интересных примеров того, как искусственный интеллект и роботы уже выводят спортсменов на новый уровень. Это может быть намеком на то, чего нам стоит ожидать в будущем.

В медицине существует так называемый «экзоскелет» — устройство, предназначенное для восполнения функций, утраченных человеком после инсульта. Врач-человек помещает руку пациента внутрь экзоскелета и выполняет движение для стимуляции мышц. Экзоскелет фиксирует это движение и затем начинает его повторять. В итоге терапия постепенно возвращает пациенту мышечную активность.

А теперь представьте аналогичный процесс, но не для медицинских целей, а для развития идеального удара в теннисе. Экзоскелет фиксирует движения руки теннисиста и любое отклонение от оптимальной траектории. Затем он плавно и осмысленно корректирует свои движения до тех пор, пока не будет достигнута оптимальная техника. И, естественно, такой робот-тренер никогда не будет уставать, грустить или скучать! Теннисист, который «наймет» себе такого робота, сможет в любой момент заручиться полным вниманием системы и начать тренировку в любое время, когда он захочет.

Если озвученное выше допущение станет реальностью, это может привести к следующему эволюционному шагу в развитии человечества. Наступит Homo Digitalis — эпоха, когда мозг человека будет соревноваться с виртуальным миром; и эта новая эра потребует возникновения новых законов и принципов, согласно которым функционирует наше (или теперь уже не совсем только наше) общество.

Спортсмены смогут оттачивать свои навыки так, как никогда раньше. С развитием этого сценария роботы не станут заменой людям-спортсменам, но помогут людям стать лучше, поспособствуют исследованию пределов человеческого потенциала.

Симуляция спарринг-партнеров может «перевернуть игру». Представьте, что вместо изучения следующего соперника на Уимблдоне по видеонарезкам, вы могли бы просто сказать своему роботу-тренеру, чтобы он подражал его стилю игры. Представьте, если бы Федерер мог просто сказать своему роботу: играй так же, как Надаль. Вероятно, в таком случае Федерер развил бы свой бэкхенд еще быстрее.

Но такой подход к тренировкам может быть сопряжен с неожиданными рисками. Тренировки с роботом — это повторение одного и того же задания, снова и снова. При таком сценарии мы теряем способность активно исследовать возможности нашего тела. Кроме повторения одного и того же, снова и снова, человеку важно совершать ошибки и выходить за рамки идеального движения. Иначе наша нервная система не научится справляться с проблемами.

Но, если мы будем использовать искусственный интеллект и роботов-тренеров должным образом, это поможет вывести спортсменов-людей на совершенно новый уровень. Очень вероятно, что в скором будущем роботы-тренеры будут использоваться лучшими спортсменами в таких элитных и богатых видах спорта, как футбол или баскетбол.

Кроме того, будущее, которое вот-вот наступит, радикальным образом изменит Паралимпийские игры. Мы уже стали свидетелями того, как экзоскелеты и современные протезы повысили уровень выступлений паралимпийских спортсменов.

Это только вопрос времени, когда параспортсмены смогут бегать быстрее и прыгать выше, чем люди на обычных Олимпийских играх.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gvnSl6m4BZQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наступает новая эра в спорте. Кто-то просто будет тренироваться с роботами, кто-то — обзаведется компьютеризированными частями тела. И, конечно, в конце концов нас ждет появление роботов-спортсменов. На самом деле, Роботоигры уже существуют! Роботы играют в футбол, баскетбол и участвуют в боях (в их случае нужно забить соперника до смерти).

Организаторы RoboCup — чемпионата мира по футболу среди роботов — надеются, что к 2050 году команда роботов сможет конкурировать с лучшей футбольной командой, составленной из людей. И вполне вероятно, что роботы добьются в этом направлении успеха.

Но давайте зададимся вопросом: а зачем вообще мы смотрим спорт? Разве мы хотим смотреть, как друг с другом сражаются две машины? Напротив, люди смотрят спортивные состязания, чтобы увидеть удивительные результаты человеческих усилий. Для спортсменов-людей важно, проиграли они или выиграли. Да, когда-нибудь роботы превзойдут людей в скорости и силе, но кому это будет нужно — без тех эмоций, которые в нас пробуждает спорт?

Какими бы захватывающими ни были возможности робототехники и искусственного интеллекта, мы должны крайне осторожно обращаться с ними. В противном случае мы уничтожим чистоту спорта и разрушим то, что сегодня нас объединяет. А вот если мы не допустим роковых ошибок, то искусственный интеллект, напротив, раздвинет границы возможного для человека и сделает спортсменов лучше, быстрее, сильнее, а наши любимые виды спорта — более захватывающими.

Источник при подготовке статьи: видео ютьюб-канала Athletic Interest.