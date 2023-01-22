Роналду провел дуэль взглядов с Нганну

Видео дуэли 37-летний португалец опубликовал в социальных сетях. На протяжении нескольких секунд спортсмены без эмоций смотрели друг на друга в бойцовской стойке, после чего оба рассмеялись, а Роналду по-дружески приобнял Нганну.

Роналду в январе перешел в саудовский «Аль-Наср», став самым высокооплачиваемым спортсменом в истории — по контракту он будет зарабатывать около 200 млн евро в год. Нганну покинул UFC по истечении срока действия контракта.