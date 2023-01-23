На футбольном матче впервые в истории показали белую карточку

Это произошло 21 января в матче между женскими командами «Бенфика» и «Спортинг» (5:0). Когда одной из футболисток стало плохо, на поле появились медицинские бригады обоих клубов. После того, как врачи нормализовали состояние спортсменки, арбитр показал им белую карточку в качестве благодарности за оказанную помощь.