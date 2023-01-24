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11:52 (мск), источник: Известия

Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ

Бывшего российского футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ. Дело экс-спортсмена рассмотрит Тверской суд Москвы.

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Источник: Известия

Савин был нападающим, в частности играл за пермский «Амкар». После завершения карьеры стал телеведущим и блогером.

Пресс-служба суда подтвердила, что это именно экс-футболист Савин. Однако в протоколе не указано, что это бывший спортсмен и блогер. Никаких данных, кроме ФИО и даты рождения, нет.

Савин в апреле 2022 года на своем YouTube-канале опубликовал видео с украинскими футболистами. Они рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию. Вскоре после этого его клубу «Красава» запретили тренироваться в Красногорске.

После этого Савин вместе со своими футболистами перебрался на Кипр.

В марте 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил России и призывы к антироссийским санкциям.

Согласно принятому документу, ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии предполагает штраф в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.

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