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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
15:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгений Савин стал футболистом медийной команды из Казахстана

Бывший российский футболист Евгений Савин, который ныне ведёт блогерскую деятельность, стал футболистом медийного клуба SD Family из Казахстана, об этом сообщил президент и действующий игрок команды Дидар Сыдыкбек.

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Источник: Чемпионат.com

Отметим, что SD Family принимал участие в минувшем розыгрыше Медиалиги, которая проходит в России.

«Встретились с Красавой! С Жекой обсудили совместные проекты касательно частного и медийного футбола. ФК “Красава” приедет в Казахстан, и мы собираемся в гости на Кипр. И официально можно объявить, что Савин — новый футболист SD Family! Очень приятно, что футбольный блогер № 1 с нами. Его знания и опыт очень помогут в продвижении SD Family. Одним словом, мы с ним будем пересекаться и работать над одним большим футбольным проектом. Остальное чуть позже», — написал Дидар Сыдыкбек в своём телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Савиным.

Ранее сегодня стало известно, что на Евгения Савина возбуждено административно дело из-за дискриминации российской армии. Экс-футболисту грозит штраф в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, Савин покинул Россию, объяснив это своей гражданской позицией. На своём YouTube-канале блогер опубликовал выпуск с участием украинских футболистов, которые в негативном ключе высказывались о России.

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