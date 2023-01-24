Евгений Савин стал футболистом медийной команды из Казахстана

«Встретились с Красавой! С Жекой обсудили совместные проекты касательно частного и медийного футбола. ФК “Красава” приедет в Казахстан, и мы собираемся в гости на Кипр. И официально можно объявить, что Савин — новый футболист SD Family! Очень приятно, что футбольный блогер № 1 с нами. Его знания и опыт очень помогут в продвижении SD Family. Одним словом, мы с ним будем пересекаться и работать над одним большим футбольным проектом. Остальное чуть позже», — написал Дидар Сыдыкбек в своём телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Савиным.