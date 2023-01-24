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19:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно об одержимости Роналду зарплатой Месси в «Барселоне»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в период выступления за мадридский «Реал» хотел знать точную зарплату форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на El Mundo.

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Источник: Reuters

По информации источника, футболист был «одержим» размером заработка аргентинца. В частности, он пытался узнать сумму у тогдашнего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу. «Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем “Реал” платит тебе», — ответил ему Бартомеу. Отмечается, что вскоре после этого Роналду ушел из «Реала».

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе команды он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и дважды — чемпионат Испании. Месси до перехода в ПСЖ в августе 2021 года всю карьеру выступал за «Барселону». Вместе с клубом он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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