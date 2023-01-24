Стало известно об одержимости Роналду зарплатой Месси в «Барселоне»

По информации источника, футболист был «одержим» размером заработка аргентинца. В частности, он пытался узнать сумму у тогдашнего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу. «Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем “Реал” платит тебе», — ответил ему Бартомеу. Отмечается, что вскоре после этого Роналду ушел из «Реала».

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.